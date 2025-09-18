https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642531.html

Мишустин призвал наращивать долю нефтегазовых доходов

Мишустин призвал наращивать долю нефтегазовых доходов - РИА Новости, 18.09.2025

Мишустин призвал наращивать долю нефтегазовых доходов

Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."При более низких ценах на нефть важно наращивать долю ненефтегазовых доходов. Это залог исполнения всех обязательств государства", - сказал Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума – 2025.В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. Организаторы - Минфин РФ и правительство Москвы.На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

