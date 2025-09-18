Мишустин: российская экономика адаптируется к текущим реалиям

https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642421.html

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экономика России плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, и это заметно во всех сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям. И продвижение вперед сохраняется. Оно заметно во всех сферах – от социальной до инфраструктуры и технологий", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам десятого юбилейного Московского финансового форума – 2025.В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

