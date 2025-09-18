https://ria.ru/20250918/mishustin--2042644327.html

Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России

Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России - РИА Новости, 18.09.2025

Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России

Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:21:00+03:00

2025-09-18T10:21:00+03:00

2025-09-18T10:21:00+03:00

михаил мишустин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://ria.ru/20250918/investitsii-2042643801.html

https://ria.ru/20250918/mishustin-2042643533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, экономика