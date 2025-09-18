Рейтинг@Mail.ru
Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России - РИА Новости, 18.09.2025
10:21 18.09.2025
Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России
Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России - РИА Новости, 18.09.2025
Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России
Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин высказался об уровне цифровизации финансовых услуг в России

Мишустин: уровень цифровизации финансовых услуг в РФ уже более 80%

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
