Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/mironov-2042600814.html
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений - РИА Новости, 18.09.2025
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:08:00+03:00
2025-09-18T01:08:00+03:00
общество
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938624415_0:173:3114:1924_1920x0_80_0_0_73612fb4b681e13fa60d52c24a91a58f.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. "Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры", - сказал Миронов РИА Новости. Он уточнил, что СРЗП предлагает для таких случаев установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. "А за оскорбление в СМИ или соцсетях ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей", - добавил политик. По словам Миронова, бороться с оскорблениями и хамством в адрес учителей должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения. "Желание решить старую проблему - похвально. Но одними советами этого не сделать", - считает он.
https://ria.ru/20250909/gosduma-2040564608.html
https://ria.ru/20250831/podarki-2038678741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938624415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe49c390e0db4d62846dcc0caba1b4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Миронов предложил защитить учителей от оскорблений

Миронов предложил ввести защиту учителей от оскорблений по аналогии с властью

© РИА Новости / Максим СкопцовУчитель ведет урок в классе
Учитель ведет урок в классе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Максим Скопцов
Учитель ведет урок в классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти.
"Хочу напомнить, что законодательство предусматривает наказание за оскорбление представителя власти, и для защиты педагогов нужно принимать схожие меры", - сказал Миронов РИА Новости.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Госдуме предложили ввести прогрессивную оплату труда для учителей
9 сентября, 01:36
Он уточнил, что СРЗП предлагает для таких случаев установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
"А за оскорбление в СМИ или соцсетях ещё больше. Уверен, что это позволит сократить количество хамских выходок и поможет создать нормальные условия для работы учителей", - добавил политик.
По словам Миронова, бороться с оскорблениями и хамством в адрес учителей должен будет Совет по защите чести и достоинства педагогов при Минпросвещения. "Желание решить старую проблему - похвально. Но одними советами этого не сделать", - считает он.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Россиянам рассказали, какие подарки можно дарить учителям
31 августа, 16:59
 
ОбществоСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала