Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минцифры поддержало предложение "Новых людей" о внедрении системного обучения госслужащих кибербезопасности для защиты от кибератак, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательное и регулярное обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией. "Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ… сообщает, что разделяет позицию о необходимости внедрения системного обучения государственных служащих основам кибербезопасности с целью сокращения роста социально-инженерных атак на государственные информационные ресурсы и инфраструктуру критического значения", - сказано в документе за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сообщается, что мероприятия, направленные на повышение грамотности по вопросам информационной безопасности лиц, замещающих должности госслужбы, реализовывались Минцифры России в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ", совместно был создан экспертный совет "Цифровая грамотность и кибергигиена", который способствует объединению экспертных знаний и усилий для улучшения цифровой киберграмотности. "Экспертным советом разрабатывается новый просветительский проект "Цифровая грамотность для госслужащих", - уточняется в документе. Подчеркивается, что создание и последующее обновление контента осуществляют ведущие компании в области цифровой трансформации: "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", "Яндекс", "Авито", "Сбербанк" и другие, а в рамках видеолекций будут освещены темы социальной инженерии, фишинга, вредоносного ПО, защиты личных данных, угроз на основе ИИ. "Дополнительно сообщаем, что Экспертным советом также реализуется проект "ЦифрАтест", направленный на определение уровня цифровой грамотности государственных служащих. Платформа будет включать в себя тестирование по таким темам, как телефонное мошенничество и защита от спама, безопасность при использовании мессенджеров и социальных сетей, фишинг, доступ к госуслугам. По результатам прохождения теста участники будут получать сертификат, отражающий их уровень цифровых компетенций", - говорится в документе.

