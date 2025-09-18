Рейтинг@Mail.ru
Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/mintsifra-2042602848.html
Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности
Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности - РИА Новости, 18.09.2025
Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности
Минцифры поддержало предложение "Новых людей" о внедрении системного обучения госслужащих кибербезопасности для защиты от кибератак, документ имеется в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:51:00+03:00
2025-09-18T01:51:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
ростелеком
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минцифры поддержало предложение "Новых людей" о внедрении системного обучения госслужащих кибербезопасности для защиты от кибератак, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательное и регулярное обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией. "Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ… сообщает, что разделяет позицию о необходимости внедрения системного обучения государственных служащих основам кибербезопасности с целью сокращения роста социально-инженерных атак на государственные информационные ресурсы и инфраструктуру критического значения", - сказано в документе за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сообщается, что мероприятия, направленные на повышение грамотности по вопросам информационной безопасности лиц, замещающих должности госслужбы, реализовывались Минцифры России в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ", совместно был создан экспертный совет "Цифровая грамотность и кибергигиена", который способствует объединению экспертных знаний и усилий для улучшения цифровой киберграмотности. "Экспертным советом разрабатывается новый просветительский проект "Цифровая грамотность для госслужащих", - уточняется в документе. Подчеркивается, что создание и последующее обновление контента осуществляют ведущие компании в области цифровой трансформации: "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", "Яндекс", "Авито", "Сбербанк" и другие, а в рамках видеолекций будут освещены темы социальной инженерии, фишинга, вредоносного ПО, защиты личных данных, угроз на основе ИИ. "Дополнительно сообщаем, что Экспертным советом также реализуется проект "ЦифрАтест", направленный на определение уровня цифровой грамотности государственных служащих. Платформа будет включать в себя тестирование по таким темам, как телефонное мошенничество и защита от спама, безопасность при использовании мессенджеров и социальных сетей, фишинг, доступ к госуслугам. По результатам прохождения теста участники будут получать сертификат, отражающий их уровень цифровых компетенций", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250523/prilozhenie-2018643165.html
https://ria.ru/20250820/bilayn-2036137020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_336:0:4688:3264_1920x0_80_0_0_a9260439c122c1a8cbdd084ad143c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, ростелеком, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Ростелеком, Лаборатория Касперского
Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности

Минцифры поддержало идею о внедрении обучения кибербезопасности для госслужащих

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минцифры поддержало предложение "Новых людей" о внедрении системного обучения госслужащих кибербезопасности для защиты от кибератак, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести обязательное и регулярное обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих с последующей итоговой аттестацией.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Минцифры создаст приложение для защиты от кибермошенничества
23 мая, 13:29
"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ… сообщает, что разделяет позицию о необходимости внедрения системного обучения государственных служащих основам кибербезопасности с целью сокращения роста социально-инженерных атак на государственные информационные ресурсы и инфраструктуру критического значения", - сказано в документе за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Сообщается, что мероприятия, направленные на повышение грамотности по вопросам информационной безопасности лиц, замещающих должности госслужбы, реализовывались Минцифры России в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ", совместно был создан экспертный совет "Цифровая грамотность и кибергигиена", который способствует объединению экспертных знаний и усилий для улучшения цифровой киберграмотности.
"Экспертным советом разрабатывается новый просветительский проект "Цифровая грамотность для госслужащих", - уточняется в документе.
Подчеркивается, что создание и последующее обновление контента осуществляют ведущие компании в области цифровой трансформации: "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", "Яндекс", "Авито", "Сбербанк" и другие, а в рамках видеолекций будут освещены темы социальной инженерии, фишинга, вредоносного ПО, защиты личных данных, угроз на основе ИИ.
"Дополнительно сообщаем, что Экспертным советом также реализуется проект "ЦифрАтест", направленный на определение уровня цифровой грамотности государственных служащих. Платформа будет включать в себя тестирование по таким темам, как телефонное мошенничество и защита от спама, безопасность при использовании мессенджеров и социальных сетей, фишинг, доступ к госуслугам. По результатам прохождения теста участники будут получать сертификат, отражающий их уровень цифровых компетенций", - говорится в документе.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Раздел по кибербезопасности появился на детской платформе "Билайн"
20 августа, 12:00
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевГосдума РФРостелекомЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала