Дмитрий Миляев: Тульская область – регион стремительного развития

Тульская область – не только крупный промышленный регион, где работают предприятия стратегических отраслей, но и аграрный, а еще – туристический и культурный. За последние годы эти сферы показали значительный рост. Также областные власти уделяют большое внимание адаптации в мирной жизни героев СВО, поддерживают врачей и учителей. Впереди у региона заманчивые перспективы для развития: ожидается, что в 2030 году он будет включен в систему Московских центральных диаметров. О главных точках роста и заботе о жизни людей в интервью РИА Новости рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.– Дмитрий Вячеславович, в Тульской области исторически были сосредоточены крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, химии и машиностроения. Какие меры принимаются для обеспечения устойчивости этих отраслей в условиях санкций, импортозамещения и стремления к технологической независимости?– Мы, конечно, серьезный индустриальный центр. К тем базовым отраслям, которые вы назвали, недавно добавилось автомобилестроение – мы реализуем проект с компанией Great Wall Motor. Сегодня почти половина ВРП – 48% – приходится на промышленность. Это достаточно высокий показатель. В среднем по стране, если я не ошибаюсь, это около 20%.Да, экономические и внешнеполитические обстоятельства изменились, но, тем не менее, на протяжении десяти последних лет мы демонстрируем положительный индекс промышленного производства. По итогам первого полугодия 2025 года его значение составило 108,6%. По этому показателю мы занимаем вторую строчку в Центральном федеральном округе и восьмое место в РФ. То есть показатели достаточно неплохие. Объем отгруженной продукции составил почти 980,5 миллиарда рублей, показав рост в 123%.Такие результаты обусловлены прежде всего увеличением объема государственного оборонзаказа (на ключевых предприятиях – с 2,5 до 6 раз). Реализуются инвестпроекты и проекты по импортозамещению, а наши высокотехнологичные производства продолжают пользоваться мерами поддержки – как федеральными, так и региональными. Например, в рамках регионального Фонда развития промышленности. Это льготные займы, в том числе с федеральным участием с диапазоном финансирования от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей и процентной ставкой от 3% до 9% годовых. Плюс достаточно неплохо зарекомендовал себя преференциальный режим, который действует в особой экономической зоне "Узловая".– Расскажите поподробнее про ОПК, ведь сейчас на этом особый фокус.– Оборонно-промышленный комплекс является безусловным локомотивом экономического роста. В этой сфере сосредоточено большое количество людей, это треть всей промышленности региона. Мы помогаем с укомплектованием наших предприятий кадрами. У нас по этому вопросу работает целая правительственная структура. И это дает свои плоды.Тульская область – это не только "оборонка". Второе место после ОПК по объемам отгруженной продукции занимает химическая промышленность. В первом полугодии этот объем вырос на 44% и составил 153,5 миллиарда рублей. А индекс промпроизводства за шесть месяцев достиг 107,9%.Понятно, что логистические цепочки раньше были ориентированы в том числе на европейские рынки. Они на сегодняшний момент утрачены, но в рамках работы нашего экспортного центра мы помогаем находить новые пути и маршруты. Сегодня наша продукция поставляется в Индию, Китай и ряд других стран. Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко.Гражданское машиностроение также показывает устойчивый рост – индекс промышленного производства составил 115,2%, а объем отгруженной продукции вырос на 21%.Если взять нашу особую экономическую зону, здесь мы продолжаем развивать химическую и металлургическую отрасли, там есть и предприятия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Также работают компании, которые занимаются созданием оборудования для нефтегазовой отрасли, необходимого для обеспечения технологического лидерства и независимости нашей страны.Одним словом, мы с нашими предприятиями контактируем и по мере сил стараемся их поддерживать.– Давайте поговорим о поддержке бойцов СВО и их семей. Какие льготы им предоставляются?– Сегодня у нас действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей. Это и финансовые, и нефинансовые меры. Одна из самых серьезных мер – это решение жилищных вопросов. С 2023 года более 200 семей наших бойцов обеспечили нормальным жильем. Что я имею в виду? Есть люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стоящие на учете в муниципалитетах. Очередь достаточно длинная, движется медленно. И часть ребят, которые участвуют в СВО, как раз в этой очереди состояли. Им были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья.Некоторые ребята со своими семьями проживали в аварийном жилье. Поэтому мы в первоочередном порядке им выдали сертификаты на приобретение жилья. Причем, если брать расселение из аварийного фонда вообще, то жилье предоставляется "метр в метр". Но когда мы выдавали сертификаты нашим парням, то делали расчет исходя из социальной нормы, по количеству членов семьи, чтобы они не оказались в стесненных условиях.Есть федеральная программа "Молодая семья". Мы сделали свою региональную программу "Молодая семья участника СВО" для того, чтобы наши парни не дожидались очереди, а быстро получили поддержку. Порядка миллиарда рублей потратили на улучшение жилищных условий наших бойцов. Мне кажется, это достаточно серьезная мера.– Каковы первые результаты регионального проекта "Герой 71" и одноименного центра?– Мы еще весной 2024 года открыли отдельный многофункциональный центр "одного окна", нацеленный на работу с участниками специальной военной операции, ветеранами других локальных конфликтов и членами их семей. Это и юридическая помощь, и консультации по мерам поддержки, и психологическая помощь, проведение разного рода мероприятий и т.д.А с февраля этого года запустили второй этап проекта "Герой 71". За базу брали федеральный проект "Время героев", нацеленный на подготовку бойцов СВО к мирной жизни, и постепенно его расширяли. У нас порядка 15 модулей. Это, по большому счету, школа профессионального развития и возможность получения образования.В рамках этой программы есть возможность получения компенсации из регионального бюджета в размере 95% стоимости обучения, если ветераны СВО поступают на платное отделение вуза. Также даем возможность бесплатно получать второе среднее профобразование. На сегодняшний день у нас 43 бойца, которые вернулись из зоны СВО и поступили в учебные заведения. Часть – в вузы, часть – в учебные заведения среднего профессионального звена. И дополнительно к этому некоторые повышают квалификацию и проходят переподготовку тоже за счет средств регионального бюджета.Кроме того, есть возможность трудоустройства в органы власти после прохождения стажировок, помогаем в трудоустройстве на предприятия.Ряд модулей проекта "Герой 71" связаны с реализацией в спорте, культуре, образовании и других сферах. Например, Владислав Панов из Новомосковска получил ранение, которое привело к ампутации двух рук. Удивительно, но он нашел в себе силы заняться изобразительным искусством. То есть он рисует, держа кисти локтями. В июле 2025 года мы организовали выставку его рисунков в Тульском кремле. Сейчас Владислав собирается учиться на дизайнера.– История действительно потрясающая. Как еще помогают участникам СВО в регионе?– Мы ввели институт наставничества, когда руководители крупных предприятий, госучреждений, члены правительства практически в индивидуальном порядке сопровождают ребят. За время работы проекта "Герой 71" поступило уже более 1,7 тысячи заявок. Причем половина из них – от бойцов, которые продолжают служить в зоне СВО. Они уже думают о том, что будут делать завтра, когда с победой вернутся домой.Кроме того, у нас работает служба "социальная няня" для семей участников СВО. Ее сотрудники могут бесплатно посидеть с детьми, поухаживать за ними, пока мама вынуждена отлучиться. Востребованными оказались и экскурсионные поездки. Мы предоставляем автобус, питание. И люди с удовольствием ездят по красивым местам нашего региона, а также в Москву.Оказываем и психологическую поддержку. Но не всегда суровый боец готов говорить с психологом. Мы как-то провели тур выходного дня. Вывезли на базу отдыха наших бойцов вместе с семьями. Туда же отправились специалисты, в том числе и психологи. И все в непринужденной обстановке общались. В стенах кабинета сложно разговаривать. А здесь они гуляют и просто разговаривают о жизни. С 2026 года будем делать такие выезды ежемесячно.Мы увеличиваем и расширяем модули программы "Герой 71", исходя из запросов.– Как Тульская область развивается в сфере АПК?– Я пришел работать в правительство Тульской области в 2011 году, как раз на позицию заместителя министра сельского хозяйства. Мы на тот момент собирали порядка 800 тысяч тонн зерновых. За эти 12-13 лет мы увеличили объем производства зерновых в три раза. Шестой год подряд собираем зерна более 2 миллионов тонн. В планах – к 2030 году выйти на 3 миллиона тонн.Например, по производству картофеля в организованных хозяйствах Тульская область несколько лет занимает в РФ второе место. Так, относительно небольшая индустриальная область вносит достаточно серьезный вклад в агросектор страны.За последние шесть лет мы прилично нарастили объемы производства мяса (на 34%), куриного яйца (почти на 55%). У нас много проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.Мы – не самый молочный регион, но те хозяйства, которые занимаются молочным скотоводством, – высокоэффективные. Тульская область, кстати, по надоям на одну корову входит в топ-10 по РФ. За последние шесть лет этот показатель увеличился с 7,3 тысячи до 9,6 тысячи килограммов.Также занимаем ведущие позиции по производству рапса и других масличных культур. Объем вырос с 260 тысяч тонн в 2019 году до 470 тысяч тонн в 2024 году. Этому способствовали новые производственные мощности, которые созданы в регионе для переработки.Мы в свое время именно делали ставку на сельское хозяйство, переработку и пищевую промышленность – три этих звена должны быть взаимосвязаны. И эта связь дает, как модно сейчас говорить, синергетический эффект. Поэтому мы имеем неплохие показатели.– Недавно власти Москвы заявили о строительстве МЦД до некоторых соседних регионов, в том числе и до Тулы. Как вы оцениваете эти планы, что это даст области и ее жителям?– Оцениваю исключительно положительно. Это, без преувеличения, стратегическое и долгожданное решение. Прорывное в первую очередь для туристической отрасли Тульской области.Московские туристы взыскательны и с точки зрения качества питания, и с точки зрения городской среды, поэтому мы стараемся соответствовать столичным стандартам в обустройстве городских территорий. Мне кажется, у нас это неплохо получается. Плюс у нас очень хорошие отношения с правительством Москвы, которое помогает нам продвигать Тулу как туристический регион.А появление такой магистрали, как МЦД-2, будет способствовать более активному росту внутреннего туризма. А у туляков будет возможность быстрее добираться в столицу и обратно домой. Вижу потенциал и в трансфере жителей соседних регионов (Липецка, Орла) через Тулу как транспортный хаб.Принято думать, что Москва забирает кадры. Безусловно, люди стремятся в столицу, может быть, к более высоким зарплатам. Хотя сейчас у нас средний уровень зарплаты вырос достаточно существенно. Отмечу, что за последние пару лет снизился отток людей на работу в Москву. Поэтому наша задача – создавать на территории региона и в областной столице ту самую среду, которая была бы людям приятна для жизни.– Чем ваш регион привлекателен для туристов?– Есть места, которые являются визитной карточкой Тульской области. Это музей-усадьба Василия Поленова, Ясная Поляна, где жил и творил Лев Толстой, Куликово поле.За последние 10 лет много усилий приложено к тому, чтобы изменить облик столицы региона, привести в порядок многие культурные объекты не только в Туле, но и в муниципалитетах. Люди ведь приезжают не только походить по музеям, но и просто погулять. Много внимания уделяем развитию городской среды. За последние годы реализован ряд крупных проектов. И сегодня Тула, конечно, совершенно другая, чем десять лет назад. Мы продолжаем уделять внимание развитию исторического центра, растет и гостиничный фонд, появляются новые точки питания.К тому же, мы называем себя "третьей музейной столицей", а это звание нужно подтверждать. У нас более 120 музеев разного уровня: федеральные, региональные, муниципальные, частные музеи. Отмечу, что региональные и муниципальные музеи активизировали работу и сегодня тоже посещаемы. В ближайшее время готовим к открытию музей в Алексине, посвященный композитору Родиону Щедрину.Безусловно, наши федеральные музеи тоже развиваются. Кстати, первый и пока единственный филиал Государственного Исторического музея тоже открылся в Туле. В ближайшие год-два планируем открыть еще три федеральных музея: Андрея Рублёва, театральный Бахрушинский и политехнический.Также мы стараемся делать богатый событийный календарь. У нас есть проекты "Музейное лето" и "Музейная зима", где ключевыми локациями становятся малые города региона. Это позволяет выстраивать маршруты внутри региона, которые интересны туристам.Если говорить о структуре турпотока, то преимущественно это москвичи, более половины – туристы выходного дня из Москвы. Заполняемость номерного фонда достаточно высокая. Мы участвуем в программах, которые реализует Минэкономразвития, по созданию модульных гостиниц.- Конечно, усадьба Льва Толстого – главный магнит для туристов и символ Тульской области!– Впереди у нас – празднование 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого, которое привлечет множество туристов. Поэтому ведется серьезная работа: где-то нужно дороги отремонтировать, где-то – разработать туристический маршрут. Мы участвуем в разработке общероссийского туристического маршрута "Россия Льва Толстого". Он будет включать не только Тульскую область, но и ряд соседних регионов.Кроме того, продолжаем продвигать большой театральный фестиваль "Толстой", который мы проводим каждое лето в Ясной Поляне. Это мероприятие, можно сказать, федерального уровня. Например, к нам приезжали артисты московского Большого театра, театра имени Евгения Вахтангова, Александринского театра, Московского театра Олега Табакова, театра МХТ имени А. П. Чехова.Готовимся и к 650-летию Куликовской битвы. Этот юбилей приобретает особое значение именно сейчас, символизируя возвращение к истокам, к становлению российской государственности.– Тула славится своими пряниками. Отправляете их на экспорт?– В свое время мы поставляли тульский пряник в огромное количество стран. У нас даже Европа покупала пряники. Сегодня один из ведущих производителей тульских пряников экспортирует их в 19 стран: это и ближнее зарубежье (Узбекистан, Таджикистан), и Иран, и Китай. За 2024 год было отгружено 660 тонн пряников.Кстати, у нас есть еще один гастрономический бренд – Белевская пастила, который за последние 10-15 лет приобрел известность.– Давайте вернемся к соцподдержке. Какова ситуация с кадрами в сфере здравоохранения? Какие меры принимаются для привлечения специалистов?– По здравоохранению одно время были сложности. Многие врачи стремились уехать в столицу. Сегодня на социальную поддержку врачей мы расходуем серьезное количество бюджетных ресурсов, чтобы создавать им комфортные условия для работы в регионе. В 2024 году, впервые за последние десять лет, выполнили федеральный показатель по обеспечению персоналом учреждений здравоохранения. Это не значит, что мы на 100% укомплектовались, но, во всяком случае, закрыли бреши и пришли к оптимальному соотношению между количеством медперсонала и его нагрузкой.Также стремимся максимально стимулировать молодых врачей. У нас сегодня на целевом обучении более 1,1 тысячи студентов, платим им дополнительные деньги (от 3 до 10 тысяч рублей). Это ребята, которые потом придут работать в наши учреждения здравоохранения. Для приезжих врачей мы также стремимся создавать условия, предоставлять служебное жилье, которое через десять лет можно приватизировать. Мы даем компенсацию на аренду жилья до 20 тысяч рублей.С сентября 2024 года производятся ежемесячные выплаты врачам и среднему медперсоналу старше 60 лет в размере 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Благодаря этой выплате несколько сотен врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу. Мы понимаем, что 60 лет – это еще достаточно боевой возраст. И если люди чувствуют в себе желание и силы работать, мы стараемся их стимулировать.– Что в Тульской области делается для развития первичного звена – ФАПов, амбулаторий, поддержки участковых терапевтов?– В рамках региональной программы модернизации с 2021 года мы капитально отремонтировали 93 здания, установили 163 модульных фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории. До конца текущего года отремонтируем 41 объект первичного звена и введем в эксплуатацию 21 модульное здание. Мы обеспечиваем наших фельдшеров в ФАПах транспортом – закуплен 361 автомобиль, также компенсируем им расходы на обучение вождению. В общем, стараемся наших врачей материально стимулировать, чтобы они хотели жить и работать в Тульской области.В предшествующие годы были построены два современных корпуса детской клинической больницы, перинатальный и гинекологический центры. Сейчас на повестке – строительство современной больницы скорой помощи, она в стадии проектирования.– А как решается кадровый вопрос в сфере образования?– В прошлом году мы утвердили комплексную программу "Кадровое обеспечение системы образования на 2024-2030 гг.". За год уровень кадровой обеспеченности вырос на семь процентных пунктов – с 89% до 96%. Некоторый дефицит остался – это воспитатели дошкольного образования, учителя математики. Тоже его закрываем. Наращиваем число целевых договоров.А с 2023 года совместно с университетом Льва Толстого – одним из опорных вузов региона – внедрили проект "ПРОстажер". Фактически мы принимаем студентов выпускных курсов на работу в наши школы. Это дает очень неплохие плоды. Ребята пробуют свои силы, закрывают вакансии и в то же время "прикипают" к работе, практикуются и привыкают к коллективу. В этом году в школы трудоустроено 304 студента.Сейчас вводим ряд дополнительных мер поддержки. Проводим конкурсы с финансовым стимулированием. Так, за счет региональных доплат увеличен призовой фонд конкурса "Призвание учить" с 14,5 миллионов до 20,2 миллиона рублей. В этом году проводится новый региональный конкурс педагогического мастерства "Педагогический успех-71", в рамках которого четыре команды победителей получат вознаграждение в 6 миллионов рублей. Кроме того, вводим компенсации аренды жилья (10 тысяч рублей).Также проводим масштабные работы по ремонту учебных заведений. Многие из них были построены достаточно давно – некоторые по 60, а то и по 90 лет не знали капитального ремонта! Сегодня мы ремонтируем более 40 объектов. Движемся достаточно быстро.Приезжайте в Тулу жить, учиться и работать!

