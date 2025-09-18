Рейтинг@Mail.ru
Миляев: регион выпустил 660 тонн тульского пряника за год - РИА Новости, 18.09.2025
Тульская область
 
09:00 18.09.2025
Миляев: регион выпустил 660 тонн тульского пряника за год
Миляев: регион выпустил 660 тонн тульского пряника за год - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: регион выпустил 660 тонн тульского пряника за год
Компании, занимающиеся производством тульского пряника, выпустили за 2024 год 660 тонн товара, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Компании, занимающиеся производством тульского пряника, выпустили за 2024 год 660 тонн товара, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он отметил, что сегодня один из ведущих производителей пряников экспортирует товары в 19 стран: это и ближнее зарубежье (Узбекистан, Таджикистан), и Иран, и Китай."Кстати, у нас есть еще один гастрономический бренд – Белевская пастила, который за последние 10-15 лет приобрел известность", – сказал Миляев.Губернатор региона также отметил, что ранее логистические цепочки для поставки продукции из Тульской области были ориентированы в том числе на европейские рынки."Они на сегодняшний момент утрачены, но в рамках работы нашего экспортного центра мы помогаем находить новые пути и маршруты. Сегодня наша продукция поставляется в Индию, Китай и ряд других стран. Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко", – заявил Миляев.Глава Тульской области подчеркнул, что на протяжении десяти последних лет регион демонстрирует положительный индекс промышленного производства. По итогам первого полугодия 2025 года его значение составило 108,6%. Объем отгруженной продукции составил почти 980,5 миллиарда рублей.
Новости
тульская область, дмитрий миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Компании, занимающиеся производством тульского пряника, выпустили за 2024 год 660 тонн товара, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он отметил, что сегодня один из ведущих производителей пряников экспортирует товары в 19 стран: это и ближнее зарубежье (Узбекистан, Таджикистан), и Иран, и Китай.
"Кстати, у нас есть еще один гастрономический бренд – Белевская пастила, который за последние 10-15 лет приобрел известность", – сказал Миляев.
Губернатор региона также отметил, что ранее логистические цепочки для поставки продукции из Тульской области были ориентированы в том числе на европейские рынки.
"Они на сегодняшний момент утрачены, но в рамках работы нашего экспортного центра мы помогаем находить новые пути и маршруты. Сегодня наша продукция поставляется в Индию, Китай и ряд других стран. Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко", – заявил Миляев.
Глава Тульской области подчеркнул, что на протяжении десяти последних лет регион демонстрирует положительный индекс промышленного производства. По итогам первого полугодия 2025 года его значение составило 108,6%. Объем отгруженной продукции составил почти 980,5 миллиарда рублей.
Дмитрий Миляев и Ольга Любимова осмотрели объекты культуры в Туле
Тульская область Дмитрий Миляев
 
 
