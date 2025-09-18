https://ria.ru/20250918/milyaev-2042293364.html

Миляев: продление МЦД до Тулы поможет в росте внутреннего туризма

Миляев: продление МЦД до Тулы поможет в росте внутреннего туризма - РИА Новости, 18.09.2025

Миляев: продление МЦД до Тулы поможет в росте внутреннего туризма

Строительство Московского центрального диаметра до Тулы поспособствует росту внутреннего туризма, сообщил в интервью РИА Новости губернатор области Дмитрий... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T08:20:00+03:00

2025-09-18T08:20:00+03:00

2025-09-18T08:20:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951234348_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_83672570fd1e312f37e041d1d75787e8.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Строительство Московского центрального диаметра до Тулы поспособствует росту внутреннего туризма, сообщил в интервью РИА Новости губернатор области Дмитрий Миляев.Он положительно оценил решение столичных властей."Это, без преувеличения, стратегическое и долгожданное решение. Прорывное в первую очередь для туристической отрасли Тульской области", – отметил Миляев.Губернатор региона подчеркнул, что московские туристы взыскательны и с точки зрения качества питания, и с точки зрения городской среды, поэтому регион старается соответствовать столичным стандартам в обустройстве городских территорий."Мне кажется, у нас это неплохо получается. Плюс у нас очень хорошие отношения с правительством Москвы, которое помогает нам продвигать Тулу как туристический регион", – сказал глава региона.Миляев заявил, что у жителей Тулы будет возможность быстрее добираться в столицу и обратно домой. Также он видит потенциал в трансфере жителей соседних регионов (Липецка, Орла) через Тулу как транспортный хаб."Принято думать, что Москва забирает кадры. Безусловно, люди стремятся в столицу, может быть, к более высоким зарплатам. Хотя сейчас у нас средний уровень зарплаты вырос достаточно существенно. Отмечу, что за последние пару лет снизился отток людей на работу в Москву. Поэтому наша задача – создавать на территории региона и в областной столице ту самую среду, которая была бы людям приятна для жизни", – сказал губернатор региона.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что московские центральные диаметры планируют продлить до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска. Проект планируют реализовать в ближайшие годы.

https://ria.ru/20250711/muzei-2028678508.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий миляев, тульская область