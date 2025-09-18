https://ria.ru/20250918/milyaev-2042293364.html
Миляев: продление МЦД до Тулы поможет в росте внутреннего туризма
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Строительство Московского центрального диаметра до Тулы поспособствует росту внутреннего туризма, сообщил в интервью РИА Новости губернатор области Дмитрий Миляев.Он положительно оценил решение столичных властей."Это, без преувеличения, стратегическое и долгожданное решение. Прорывное в первую очередь для туристической отрасли Тульской области", – отметил Миляев.Губернатор региона подчеркнул, что московские туристы взыскательны и с точки зрения качества питания, и с точки зрения городской среды, поэтому регион старается соответствовать столичным стандартам в обустройстве городских территорий."Мне кажется, у нас это неплохо получается. Плюс у нас очень хорошие отношения с правительством Москвы, которое помогает нам продвигать Тулу как туристический регион", – сказал глава региона.Миляев заявил, что у жителей Тулы будет возможность быстрее добираться в столицу и обратно домой. Также он видит потенциал в трансфере жителей соседних регионов (Липецка, Орла) через Тулу как транспортный хаб."Принято думать, что Москва забирает кадры. Безусловно, люди стремятся в столицу, может быть, к более высоким зарплатам. Хотя сейчас у нас средний уровень зарплаты вырос достаточно существенно. Отмечу, что за последние пару лет снизился отток людей на работу в Москву. Поэтому наша задача – создавать на территории региона и в областной столице ту самую среду, которая была бы людям приятна для жизни", – сказал губернатор региона.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что московские центральные диаметры планируют продлить до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска. Проект планируют реализовать в ближайшие годы.
