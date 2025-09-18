https://ria.ru/20250918/mid-2042737671.html
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2025
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:59:00+03:00
2025-09-18T15:59:00+03:00
2025-09-18T16:05:00+03:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или иными, не планируем", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250915/evropa-2042029098.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, евросоюз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
МИД: Россия не планирует закрывать границы для граждан Европы