Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
15:59 18.09.2025 (обновлено: 16:05 18.09.2025)
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2025
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД
Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или иными, не планируем", - сказала Захарова на брифинге.
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, евросоюз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД

МИД: Россия не планирует закрывать границы для граждан Европы

МИД России
МИД России
МИД России
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или иными, не планируем", - сказала Захарова на брифинге.
Флаги на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за попытки навредить России
15 сентября, 14:12
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
