https://ria.ru/20250918/mid-2042737671.html

Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД

Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2025

Россия не планирует ограничивать въезд для граждан ЕС, заявили в МИД

Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:59:00+03:00

2025-09-18T15:59:00+03:00

2025-09-18T16:05:00+03:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

мария захарова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов ЕС или ограничивать им въезд, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или иными, не планируем", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250915/evropa-2042029098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, евросоюз