https://ria.ru/20250918/metro-2042809390.html

На Сокольнической линии приостановили движение поездов

На Сокольнической линии приостановили движение поездов - РИА Новости, 18.09.2025

На Сокольнической линии приостановили движение поездов

Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T18:10:00+03:00

2025-09-18T18:10:00+03:00

2025-09-18T18:21:00+03:00

москва

"сокольники"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982163142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6e4d89de612a8072f5c448f334c5e72.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.В четверг дептранс объявил об увеличении интервалов на восточном участке Сокольнической линии."На Сокольнической линии нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

москва

2025

Новости

москва, "сокольники", общество