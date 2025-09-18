https://ria.ru/20250918/metro-2042809390.html
На Сокольнической линии приостановили движение поездов
На Сокольнической линии приостановили движение поездов - РИА Новости, 18.09.2025
На Сокольнической линии приостановили движение поездов
Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.В четверг дептранс объявил об увеличении интервалов на восточном участке Сокольнической линии."На Сокольнической линии нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
