На Сокольнической линии приостановили движение поездов
18:10 18.09.2025 (обновлено: 18:21 18.09.2025)
На Сокольнической линии приостановили движение поездов
Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.В четверг дептранс объявил об увеличении интервалов на восточном участке Сокольнической линии."На Сокольнической линии нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Станция метро Парк культуры в Москве
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
В четверг дептранс объявил об увеличении интервалов на восточном участке Сокольнической линии.
"На Сокольнической линии нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Ефимов: на новом участке Троицкой линии метро будут три пересадки
17 сентября, 14:08
 
Москва"Сокольники"Общество
 
 
