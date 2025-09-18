https://ria.ru/20250918/mega-2042838815.html

ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации

происшествия

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подмосковный торговый центр "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации, вызванной срабатыванием пожарной сигнализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговых центров "Мега". "Безопасность посетителей и сотрудников торговых центров "Мега" – главный приоритет компании. В "Мега Химки" произошла сработка пожарной сигнализации. В настоящее время торговый центр возобновил свою работу", – отметили в пресс-службе сети. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 400 человек эвакуированы из подмосковного торгово-развлекательного центра "Мега Химки" из-за анонимной угрозы "минирования". ТЦ возобновил работу только после того, как специалисты оперативных служб проверили все помещения здания.

химки (городской округ в московской области)

