20:42 18.09.2025
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации
происшествия
химки (городской округ в московской области)
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подмосковный торговый центр "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации, вызванной срабатыванием пожарной сигнализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговых центров "Мега". "Безопасность посетителей и сотрудников торговых центров "Мега" – главный приоритет компании. В "Мега Химки" произошла сработка пожарной сигнализации. В настоящее время торговый центр возобновил свою работу", – отметили в пресс-службе сети. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 400 человек эвакуированы из подмосковного торгово-развлекательного центра "Мега Химки" из-за анонимной угрозы "минирования". ТЦ возобновил работу только после того, как специалисты оперативных служб проверили все помещения здания.
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации

ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после срабатывания пожарной сигнализации

Торговый центр "Мега" в Химках
Торговый центр Мега в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Торговый центр "Мега" в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подмосковный торговый центр "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации, вызванной срабатыванием пожарной сигнализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговых центров "Мега".
"Безопасность посетителей и сотрудников торговых центров "Мега" – главный приоритет компании. В "Мега Химки" произошла сработка пожарной сигнализации. В настоящее время торговый центр возобновил свою работу", – отметили в пресс-службе сети.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 400 человек эвакуированы из подмосковного торгово-развлекательного центра "Мега Химки" из-за анонимной угрозы "минирования". ТЦ возобновил работу только после того, как специалисты оперативных служб проверили все помещения здания.
Происшествия Химки (городской округ в Московской области)
 
 
