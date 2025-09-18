https://ria.ru/20250918/mega-2042838815.html
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации - РИА Новости, 18.09.2025
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации
Подмосковный торговый центр "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации, вызванной срабатыванием пожарной сигнализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T20:42:00+03:00
2025-09-18T20:42:00+03:00
2025-09-18T20:42:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837369576_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_7304c765453851dae296dabc6df07d3f.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Подмосковный торговый центр "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации, вызванной срабатыванием пожарной сигнализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговых центров "Мега". "Безопасность посетителей и сотрудников торговых центров "Мега" – главный приоритет компании. В "Мега Химки" произошла сработка пожарной сигнализации. В настоящее время торговый центр возобновил свою работу", – отметили в пресс-службе сети. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что свыше 400 человек эвакуированы из подмосковного торгово-развлекательного центра "Мега Химки" из-за анонимной угрозы "минирования". ТЦ возобновил работу только после того, как специалисты оперативных служб проверили все помещения здания.
https://ria.ru/20250909/peterburg-2040690045.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837369576_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_6a5b1e6a801de10f49968c71cb43fbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после эвакуации
ТЦ "Мега Химки" возобновил работу после срабатывания пожарной сигнализации