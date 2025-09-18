https://ria.ru/20250918/mega-2042819157.html
Более 400 человек эвакуировали из ТЦ "Мега Химки" из-за угрозы минирования
2025-09-18T18:46:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Свыше 400 человек эвакуировали из подмосковного торгово-развлекательного центра "Мега Химки" из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "После получения анонимного сообщения с угрозой взрыва из торгового центра "Мега Химки" были эвакуированы более 400 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты оперативных служб приступили к проверке всех помещений торгового центра.
