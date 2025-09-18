Рейтинг@Mail.ru
В MAX появилась двухфакторная аутентификация - РИА Новости, 18.09.2025
14:06 18.09.2025 (обновлено: 14:20 18.09.2025)
В MAX появилась двухфакторная аутентификация
В MAX появилась двухфакторная аутентификация - РИА Новости, 18.09.2025
В MAX появилась двухфакторная аутентификация
Пользователям национального мессенджера MAX стала доступна двухфакторная аутентификация, сообщили в пресс-службе мессенджера. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пользователям национального мессенджера MAX стала доступна двухфакторная аутентификация, сообщили в пресс-службе мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;&quot;МAX усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества&quot;, — отметили там.Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел "Приватность" в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе "подсказку" и указать электронную почту для восстановления пароля. Для тех, кто регистрируется впервые или авторизуется на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Позже второй фактор защиты можно будет отключить в настройках приватности. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Новости
ru-RU
технологии, мессенджер max
Технологии, Мессенджер Max
В MAX появилась двухфакторная аутентификация

Пользователям Max стала доступна двухфакторная аутентификация

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пользователям национального мессенджера MAX стала доступна двухфакторная аутентификация, сообщили в пресс-службе мессенджера.
"МAX усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества", — отметили там.

Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел "Приватность" в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе "подсказку" и указать электронную почту для восстановления пароля.
Для тех, кто регистрируется впервые или авторизуется на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Позже второй фактор защиты можно будет отключить в настройках приватности.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
