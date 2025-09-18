В MAX появилась двухфакторная аутентификация
Пользователям Max стала доступна двухфакторная аутентификация
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пользователям национального мессенджера MAX стала доступна двухфакторная аутентификация, сообщили в пресс-службе мессенджера.
"МAX усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества", — отметили там.
Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел "Приватность" в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе "подсказку" и указать электронную почту для восстановления пароля.
Для тех, кто регистрируется впервые или авторизуется на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Позже второй фактор защиты можно будет отключить в настройках приватности.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
