В MAX появилась двухфакторная аутентификация

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пользователям национального мессенджера MAX стала доступна двухфакторная аутентификация, сообщили в пресс-службе мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"МAX усиливает безопасность пользователей двухфакторной аутентификацией. Два этапа верификации повышают безопасность аккаунта и минимизируют риски мошенничества", — отметили там.Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел "Приватность" в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе "подсказку" и указать электронную почту для восстановления пароля. Для тех, кто регистрируется впервые или авторизуется на новом устройстве, система автоматически предложит установить двухфакторную аутентификацию. Позже второй фактор защиты можно будет отключить в настройках приватности. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".

