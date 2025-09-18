https://ria.ru/20250918/max--2042747639.html

Число каналов в MAX выросло в 3,5 раза после старта открытого тестирования

Число каналов в MAX выросло в 3,5 раза после старта открытого тестирования

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Количество каналов в онлайн-платформе Max увеличилось в 3,5 раза после старта открытого тестирования - за сутки авторы зарегистрировали более 1500 каналов, говорится в релизе национального мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"За первые сутки открытого тестирования количество каналов в Max увеличилось в три с половиной раза. С момента старта открытого тестирования каналов в Max авторы A+ зарегистрировали в нацмессенджере более 1500 каналов", - сказано в релизе. "Это авторы из "ВКонтакте", "Дзен", Telegram и "Одноклассников", в частности: музыканты Сергей Шнуров и Арсений Бородин, певица MaкSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук, блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров, а также популяризатор науки Сергей Чумаков", - добавляется там. В среду глава VK Владимир Кириенко заявил о том, что Мах выходит в открытое тестирование каналов - теперь запустить свой канал могут авторы с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

