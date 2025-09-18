https://ria.ru/20250918/mats-2042433170.html

Поддержка сверху. Как устроена работа Московского авиационного центра

Поддержка сверху. Как устроена работа Московского авиационного центра - РИА Новости, 18.09.2025

Поддержка сверху. Как устроена работа Московского авиационного центра

В Москве иногда помощь в экстренных ситуациях жителям оказывают экипажи воздушных судов. Они не только тушат пожары и эвакуируют пострадавших, но и могут... РИА Новости, 18.09.2025

В Москве иногда помощь в экстренных ситуациях жителям оказывают экипажи воздушных судов. Они не только тушат пожары и эвакуируют пострадавших, но и могут оказать медицинскую помощь прямо на борту. Как организована работа авиацентра и какие вертолеты используются для спасения людей, читайте в материале РИА Новости.Скорость реакцииМосковский авиационный центр (МАЦ) был создан 13 мая 2003 года при департаменте по делам гражданской обороны. Экипажи авиацентра круглосуточно обеспечивают безопасность горожан, при необходимости участвуют в ликвидации пожаров и перевозят пострадавших в лечебные учреждения.Функционал центра постепенно расширялся. В 2019 году на базе МАЦ заработала служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, куда входят 26 спасателей-универсалов. Они не только тушат пожары и оказывают помощь людям, но и ведут поиски жителей в лесопарковых зонах, работают на месте ДТП, спасают животных.Сейчас безопасность столицы ежедневно обеспечивают более 400 сотрудников МАЦ и 12 вертолетов. На вооружении службы числятся шесть пожарных, пять санитарных и один вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Специалисты готовы прибыть на место ЧП в любое время дня и ночи, а до цели назначения добираются в среднем за 10–15 минут. Спасатели вылетают на помощь людям даже в дождь или снегопад, а приземлиться могут и в автобусном кармане посреди города.Флагман авиапарка - самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т, способный летать четыре часа подряд и вмещать в себя 60 человек. Его привлекают для тушения масштабных пожаров и доставки крупногабаритной техники.Адаптация к условиямИногда экипажам вертолетов приходится работать в сложных условиях, в таких случаях им помогает подвижный пункт управления полетами. В машине, созданной на базе КамАЗа, есть все необходимое для связи с пилотами, координации их действий и отдыха специалистов: диспетчерский пункт, офис и зона отдыха.В свою очередь оборудование вертолетов может меняться в зависимости от выполняемых задач. Так, для транспортировки грузов используется внешняя подвеска, а для тушения пожаров – водосливные устройства емкостью до 5 и 15 тонн. Для эвакуации пострадавших применяется спасательная лебедка, при разборе ДТП и завалов задействуют гидравлический захват.Разумеется, перед каждым полетом и после него сотрудники авиацентра проводят техобслуживание воздушного судна. В случае необходимости специалисты проводят внеплановую диагностику и ремонт оборудования, проверяют работу датчиков, заправляют топливные баки.Самостоятельная подготовкаЧетыре года назад на база МАЦ открылся собственный учебный центр, где сотрудники регулярно повышают свою квалификацию. До этого момента специалистам приходилось выезжать в другие регионы для прохождения профессиональной подготовки и повышения квалификации. Теперь пилоты, штурманы, бортовые инженеры, механики и операторы получают и оттачивают необходимые знания и отрабатывают навыки без необходимости прерывать рабочие смены. .Специалистов учат уверенно действовать как в воздухе, так и на земле, чтобы эффективно выполнять профессиональные задачи и быстро реагировать в экстренных ситуациях. Курсы по аварийно-спасательной подготовке проходят для членов экипажей всех вертолетов.Обучение разделено на четыре части: теоретическую, наземную, тренажерную и летную. Курсы позволяют новым специалистам максимально быстро и качественно освоить особенности работы на воздушных судах Московского авиацентра и своевременно применять полученные навыки в реальных экстренных ситуациях.

