Поддержка сверху. Как устроена работа Московского авиационного центра
В Москве иногда помощь в экстренных ситуациях жителям оказывают экипажи воздушных судов. Они не только тушат пожары и эвакуируют пострадавших, но и могут оказать медицинскую помощь прямо на борту. Как организована работа авиацентра и какие вертолеты используются для спасения людей, читайте в материале РИА Новости.
Скорость реакции
Московский авиационный центр (МАЦ) был создан 13 мая 2003 года при департаменте по делам гражданской обороны. Экипажи авиацентра круглосуточно обеспечивают безопасность горожан, при необходимости участвуют в ликвидации пожаров и перевозят пострадавших в лечебные учреждения.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧлен экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра
Функционал центра постепенно расширялся. В 2019 году на базе МАЦ заработала служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, куда входят 26 спасателей-универсалов. Они не только тушат пожары и оказывают помощь людям, но и ведут поиски жителей в лесопарковых зонах, работают на месте ДТП, спасают животных.
Сейчас безопасность столицы ежедневно обеспечивают более 400 сотрудников МАЦ и 12 вертолетов. На вооружении службы числятся шесть пожарных, пять санитарных и один вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Специалисты готовы прибыть на место ЧП в любое время дня и ночи, а до цели назначения добираются в среднем за 10–15 минут. Спасатели вылетают на помощь людям даже в дождь или снегопад, а приземлиться могут и в автобусном кармане посреди города.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
Флагман авиапарка - самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26Т, способный летать четыре часа подряд и вмещать в себя 60 человек. Его привлекают для тушения масштабных пожаров и доставки крупногабаритной техники.
Всего за 22 года существования авиацентра специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения выезжали на различные происшествия 3,6 тысячи раз и помогли более тысячи пострадавшим. Экипажи пожарных вертолетов принимали участие в ликвидации свыше 250 пожаров, а пилоты санитарных вертолетов вылетали для работ по медицинской эвакуации 8,7 тысяч раз. За первое полугодие 2025 года пилоты и спасатели привлекались для тушения пожаров и оказания помощи более 300 раз и спасли свыше 260 человек.
Адаптация к условиям
Иногда экипажам вертолетов приходится работать в сложных условиях, в таких случаях им помогает подвижный пункт управления полетами. В машине, созданной на базе КамАЗа, есть все необходимое для связи с пилотами, координации их действий и отдыха специалистов: диспетчерский пункт, офис и зона отдыха.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
В свою очередь оборудование вертолетов может меняться в зависимости от выполняемых задач. Так, для транспортировки грузов используется внешняя подвеска, а для тушения пожаров – водосливные устройства емкостью до 5 и 15 тонн. Для эвакуации пострадавших применяется спасательная лебедка, при разборе ДТП и завалов задействуют гидравлический захват.
Разумеется, перед каждым полетом и после него сотрудники авиацентра проводят техобслуживание воздушного судна. В случае необходимости специалисты проводят внеплановую диагностику и ремонт оборудования, проверяют работу датчиков, заправляют топливные баки.
Самостоятельная подготовка
Четыре года назад на база МАЦ открылся собственный учебный центр, где сотрудники регулярно повышают свою квалификацию. До этого момента специалистам приходилось выезжать в другие регионы для прохождения профессиональной подготовки и повышения квалификации. Теперь пилоты, штурманы, бортовые инженеры, механики и операторы получают и оттачивают необходимые знания и отрабатывают навыки без необходимости прерывать рабочие смены. .
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТренировка спасателей с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС
Специалистов учат уверенно действовать как в воздухе, так и на земле, чтобы эффективно выполнять профессиональные задачи и быстро реагировать в экстренных ситуациях. Курсы по аварийно-спасательной подготовке проходят для членов экипажей всех вертолетов.
Обучение разделено на четыре части: теоретическую, наземную, тренажерную и летную. Курсы позволяют новым специалистам максимально быстро и качественно освоить особенности работы на воздушных судах Московского авиацентра и своевременно применять полученные навыки в реальных экстренных ситуациях.