https://ria.ru/20250918/makron-2042841970.html

"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского

"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского - РИА Новости, 18.09.2025

"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради помощи киевскому режиму, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T21:10:00+03:00

2025-09-18T21:10:00+03:00

2025-09-18T21:12:00+03:00

в мире

франция

европа

эммануэль макрон

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради помощи киевскому режиму, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским", — написал он.Журналист подчеркнул, что жесткие меры правительства вызывают массовые протесты и ставят под угрозу политическое выживание французского лидера.Протесты во Франции

https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042719939.html

https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042828498.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, эммануэль макрон, франсуа байру