Рейтинг@Mail.ru
"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 18.09.2025 (обновлено: 21:12 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/makron-2042841970.html
"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского
"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского - РИА Новости, 18.09.2025
"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради помощи киевскому режиму, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T21:10:00+03:00
2025-09-18T21:12:00+03:00
в мире
франция
европа
эммануэль макрон
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради помощи киевскому режиму, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским", — написал он.Журналист подчеркнул, что жесткие меры правительства вызывают массовые протесты и ставят под угрозу политическое выживание французского лидера.Протесты во Франции
https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042719939.html
https://ria.ru/20250918/frantsiya-2042828498.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
"Народ заплатит": журналист набросился на Макрона из-за Зеленского

Журналист Христофору обвинил Макрона в одержимости Зеленским

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради помощи киевскому режиму, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
"Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским", — написал он.
Студенты и школьники во Франции блокируют входы в свои учебные заведения - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Во Франции протестующие перекрывают входы в учебные заведения
Вчера, 15:15
Журналист подчеркнул, что жесткие меры правительства вызывают массовые протесты и ставят под угрозу политическое выживание французского лидера.

Протесты во Франции

  • На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни демонстраций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
  • Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
  • Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
  • Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Участники протестных акций в Лилле, Франция, 18 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На массовых протестах во Франции задержали более 180 человек
Вчера, 19:40
 
В миреФранцияЕвропаЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала