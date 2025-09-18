Рейтинг@Mail.ru
Макроны готовы доказать, что Брижит родилась женщиной, заявил адвокат - РИА Новости, 18.09.2025
16:32 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/makron-2042751131.html
Макроны готовы доказать, что Брижит родилась женщиной, заявил адвокат
в мире
франция
сша
европа
брижит макрон
кэндис оуэнс
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной, заявил их адвокат Том Клэр. Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету. "Экспертные показания, которые будут представлены (в суде по делу против Оуэнс – ред.), будут носить научный характер", - заявил Клэр британскому телевидению. По словам адвоката, чета Макронов готова продемонстрировать как в общем, так и в деталях, что утверждения Оуэнс являются ложными. Клэр добавил, что Брижит Макрон намерена сделать все, чтобы восстановить истину. Отвечая на вопрос о фотографиях Брижит во время беременности и с детьми, адвокат заявил, что они существуют и также будут представлены в суде. В июле газета Financial Times сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть". В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
в мире, франция, сша, европа, брижит макрон, кэндис оуэнс, эммануэль макрон
В мире, Франция, США, Европа, Брижит Макрон, Кэндис Оуэнс, Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной, заявил их адвокат Том Клэр.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
"Экспертные показания, которые будут представлены (в суде по делу против Оуэнс – ред.), будут носить научный характер", - заявил Клэр британскому телевидению.
По словам адвоката, чета Макронов готова продемонстрировать как в общем, так и в деталях, что утверждения Оуэнс являются ложными. Клэр добавил, что Брижит Макрон намерена сделать все, чтобы восстановить истину.
Отвечая на вопрос о фотографиях Брижит во время беременности и с детьми, адвокат заявил, что они существуют и также будут представлены в суде.
В июле газета Financial Times сообщила, что Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за клевету. Она заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
