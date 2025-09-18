https://ria.ru/20250918/lukyanova-2042737093.html

Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест

Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест - РИА Новости, 18.09.2025

Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест журналистку Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взяток, передает... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:56:00+03:00

2025-09-18T15:56:00+03:00

2025-09-18T16:35:00+03:00

telegram-канал baza

москва

краснодар

белгород

глеб трифонов

александр селиванов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

обыски в офисе telegram-канала baza

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест журналистку Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, обвиняемую в даче взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: меру пресечения изменить на домашний арест", - огласила решение судья.Срок домашнего ареста установлен до 20 октября. Ее освободили из клетки в зале суда.На вопрос журналистов, признала ли она вину, Лукьянова не ответила.Под домашним арестом ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Видеться она может только с близкими родственниками, следователем и адвокатом.Главреда Baza Глеба Трифонова и Лукьянову арестовали 23 июля. Свою вину в даче взяток они не признают.Также в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.

https://ria.ru/20250918/trifonov-2042661275.html

https://ria.ru/20250917/baza-2042390601.html

москва

краснодар

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram-канал baza, москва, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza, общество