Лукашевич оценил подготовку Берна к председательству в ОБСЕ

2025-09-18T16:49:00+03:00

ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Впечатление от того, как Берн готовится к вступлению в председательство в ОБСЕ в 2026 году, неоднозначное, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета Организации в четверг. Швейцария на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг представила свои приоритеты председательства в ОБСЕ в 2026 году. "С интересом выслушали Ваше выступление с набросками приоритетов председательства Швейцарии в 2026 году. Сразу скажем, впечатление от того, как Берн готовится к председательству, складывается пока неоднозначное", - заявил Лукашевич на заседании. Текст выступления дипломата распространило постпредство РФ при ОБСЕ. По его словам, Швейцария обозначила, что планирует работать на сохранение Организации как широкой платформы дипломатического взаимодействия, направлять усилия ОБСЕ на диалог, доверие и безопасность. "Но при этом как точку отсчёта нынешнего кризиса рассматриваете исключительно февраль 2022 года. То есть, транслируете позицию тех, кто умышленно замалчивают запущенные Западом долгосрочные процессы, которые привели к эрозии основ европейской безопасности. Напомню, они начались далеко не в 2022 году, когда Россия вынуждена была принять непростое решение о защите от масштабных угроз с территории Украины путём специальной военной операции", - указал дипломат. Он также отметил, что это началось даже не с 2014 года, когда ряд западных стран в нарушение хельсинкских принципов проспонсировал переворот в Киеве, принялся строить там националистическое государство как антипод России и всего русского. "Агрессия НАТО против бывшей Югославии запустила череду опасных процессов, подорвавших авторитет и способность ОБСЕ адекватно реагировать на конфликты", - отметил Лукашевич, добавив, что вместе с европейской безопасностью продолжала разрушаться и ОБСЕ.

