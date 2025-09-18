https://ria.ru/20250918/livan-2042828090.html

Израильские ВВС нанесли удары населенным пунктам на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары населенным пунктам на юге Ливана

18.09.2025

в мире

ливан

израиль

БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали населенные пункты Кфартебнин и Мейс аль-Джабаль на юге Ливана, есть раненные среди местного населения, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Два удара было нанесено вражеской авиацией в Мейс аль-Джабаль, по предварительным данным, два человека получили ранения. Еще один удар пришелся по жилому зданию в Кфартебнин", - рассказал собеседник агентства. Ранее спикер армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи на своей странице в Х опубликовал предупреждение для жителей трех населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть свои дома и отойти на безопасное расстояние. Вместе с текстом были опубликованы карты с обозначением целей.

ливан

израиль

2025

