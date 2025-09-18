Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС нанесли удары населенным пунктам на юге Ливана - РИА Новости, 18.09.2025
19:37 18.09.2025
Израильские ВВС нанесли удары населенным пунктам на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удары населенным пунктам на юге Ливана
БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали населенные пункты Кфартебнин и Мейс аль-Джабаль на юге Ливана, есть раненные среди местного населения, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Два удара было нанесено вражеской авиацией в Мейс аль-Джабаль, по предварительным данным, два человека получили ранения. Еще один удар пришелся по жилому зданию в Кфартебнин", - рассказал собеседник агентства. Ранее спикер армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи на своей странице в Х опубликовал предупреждение для жителей трех населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть свои дома и отойти на безопасное расстояние. Вместе с текстом были опубликованы карты с обозначением целей.
Израильские ВВС нанесли удары по двум населенным пунктам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали населенные пункты Кфартебнин и Мейс аль-Джабаль на юге Ливана, есть раненные среди местного населения, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Два удара было нанесено вражеской авиацией в Мейс аль-Джабаль, по предварительным данным, два человека получили ранения. Еще один удар пришелся по жилому зданию в Кфартебнин", - рассказал собеседник агентства.
Ранее спикер армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи на своей странице в Х опубликовал предупреждение для жителей трех населенных пунктов на юге Ливана с требованием покинуть свои дома и отойти на безопасное расстояние. Вместе с текстом были опубликованы карты с обозначением целей.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
