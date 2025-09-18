https://ria.ru/20250918/litva-2042670527.html

Президент Литвы лишил госнаграды поэта Кобрина

в мире

литва

вильнюс

гитанас науседа

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственной награды поэта и переводчика литовской поэзии на русский язык Юрия Кобрина, причиной стало якобы имевшее место финансирование от российского фонда, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). "Офис президента сообщил, что президент Гитанас Науседа исключил поэта Юрия Кобрина, члена Союза писателей Литвы, из списка награжденных Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса", - говорится в сообщении. В формулировке распоряжения указывается, что Кобрин якобы "дискредитировал звание лауреата". LRT утверждает, что проживающий в Вильнюсе 82-летний поэт якобы состоял в переписке с российским "Правфондом" и получал от него финансирование. Сам поэт это отрицал. Кобрин с 1960-х годов занимается переводами поэзии с литовского языка на русский, он автор 11 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов. Названную госнаграду Кобрин получил в 2003 году от президента Валдаса Адамкуса.

литва

вильнюс

