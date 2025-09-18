https://ria.ru/20250918/lichnosti-2042659937.html

В Приморье установили личности подростков, пытавших младшеклассницу

В Приморье установили личности подростков, пытавших младшеклассницу - РИА Новости, 18.09.2025

В Приморье установили личности подростков, пытавших младшеклассницу

Личности подростков, пытавших младшеклассницу ершиком в Приморье, установлены, расследование уголовного дела продолжается, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:41:00+03:00

2025-09-18T11:41:00+03:00

2025-09-18T11:41:00+03:00

россия

спасск-дальний

приморский край

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Личности подростков, пытавших младшеклассницу ершиком в Приморье, установлены, расследование уголовного дела продолжается, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщила, что было возбуждено уголовное дело. "Получила продолжение история о применении насилия в отношении второклассницы из города Спасска-Дальнего Приморского края. Мои коллеги из отдела дознания МО МВД России "Спасский" возбудили уголовное дело о побоях. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности подростков, которые причастны к происшествию, а также их законных представителей", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что были предварительно установлены обстоятельства инцидента, опрошены очевидцы, педагоги и персонал образовательного учреждения. "Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, продолжается", - подчеркнула официальный представитель МВД России.

https://ria.ru/20250916/prigovor-2042256700.html

https://ria.ru/20250915/sud-2042021459.html

россия

спасск-дальний

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, спасск-дальний, приморский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия