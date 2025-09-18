https://ria.ru/20250918/lichnosti-2042659937.html
В Приморье установили личности подростков, пытавших младшеклассницу
В Приморье установили личности подростков, пытавших младшеклассницу
2025-09-18T11:41:00+03:00
россия
спасск-дальний
приморский край
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Личности подростков, пытавших младшеклассницу ершиком в Приморье, установлены, расследование уголовного дела продолжается, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщила, что было возбуждено уголовное дело. "Получила продолжение история о применении насилия в отношении второклассницы из города Спасска-Дальнего Приморского края. Мои коллеги из отдела дознания МО МВД России "Спасский" возбудили уголовное дело о побоях. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности подростков, которые причастны к происшествию, а также их законных представителей", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что были предварительно установлены обстоятельства инцидента, опрошены очевидцы, педагоги и персонал образовательного учреждения. "Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, продолжается", - подчеркнула официальный представитель МВД России.
россия
спасск-дальний
приморский край
