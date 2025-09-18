Рейтинг@Mail.ru
Более 213 гектаров лесов восстановили в Липецкой области в 2025 году
Липецкая область
 
16:26 18.09.2025
Более 213 гектаров лесов восстановили в Липецкой области в 2025 году
Более 213 гектаров лесов восстановили в Липецкой области в 2025 году
ЛИПЕЦК, 18 сен – РИА Новости. В 2025 году лесничие Липецкой области восстановили 213,6 гектара лесных угодий, высадив свыше 2,3 миллиона сеянцев сосны, дуба и березы, сообщил накануне профессионального праздника лесного хозяйства губернатор региона Игорь Артамонов.
День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" было подтверждено его празднование. В 2025 году День работников леса приходится на 21 сентября.
Торжественный прием лесничих области состоялся в главном концертном зале Липецка, уточнил губернатор.
Он отметил, что Липецкая область входит в число лучших регионов Центрального федерального округа по восстановлению и разведению лесов.
В рамках акции "Лесной десант" в этом году ликвидировано свыше 40 несанкционированных свалок, вывезено более 1 тысячи кубических метров мусора.
С помощью искусственного интеллекта лесничие Липецкой области отслеживают незаконные рубки, анализируют очаги усыхания деревьев, ведут мониторинг пожарной безопасности в лесах.
"Современные подходы, включая внедрение цифровых технологий, позволяют вывести охрану и восстановление лесов на качественно новый уровень", – пояснил Артамонов.
По мнению губернатора, профессиональная деятельность работников лесного хозяйства имеет стратегическое значение для экологической безопасности региона, благодаря которой сохраняется и приумножается зеленый фонд.
