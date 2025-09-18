https://ria.ru/20250918/les-2042749317.html

Более 213 гектаров лесов восстановили в Липецкой области в 2025 году

Более 213 гектаров лесов восстановили в Липецкой области в 2025 году - РИА Новости, 18.09.2025

Более 213 гектаров лесов восстановили в Липецкой области в 2025 году

В 2025 году лесничие Липецкой области восстановили 213,6 гектара лесных угодий, высадив свыше 2,3 миллиона сеянцев сосны, дуба и березы, сообщил накануне... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:26:00+03:00

2025-09-18T16:26:00+03:00

2025-09-18T16:26:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

липецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042743647_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_113dcf502bdbbcef93c03b3efe9e52ee.jpg

ЛИПЕЦК, 18 сен – РИА Новости. В 2025 году лесничие Липецкой области восстановили 213,6 гектара лесных угодий, высадив свыше 2,3 миллиона сеянцев сосны, дуба и березы, сообщил накануне профессионального праздника лесного хозяйства губернатор региона Игорь Артамонов. День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. Праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" было подтверждено его празднование. В 2025 году День работников леса приходится на 21 сентября. Торжественный прием лесничих области состоялся в главном концертном зале Липецка, уточнил губернатор. Он отметил, что Липецкая область входит в число лучших регионов Центрального федерального округа по восстановлению и разведению лесов. В рамках акции "Лесной десант" в этом году ликвидировано свыше 40 несанкционированных свалок, вывезено более 1 тысячи кубических метров мусора. С помощью искусственного интеллекта лесничие Липецкой области отслеживают незаконные рубки, анализируют очаги усыхания деревьев, ведут мониторинг пожарной безопасности в лесах. "Современные подходы, включая внедрение цифровых технологий, позволяют вывести охрану и восстановление лесов на качественно новый уровень", – пояснил Артамонов. По мнению губернатора, профессиональная деятельность работников лесного хозяйства имеет стратегическое значение для экологической безопасности региона, благодаря которой сохраняется и приумножается зеленый фонд.

https://ria.ru/20250910/raps-2040903062.html

липецкая область

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов, липецкая область, липецк