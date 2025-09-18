https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739477.html

США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров

США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025

США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров

У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:04:00+03:00

2025-09-18T16:04:00+03:00

2025-09-18T16:10:00+03:00

сша

китай

индия

в мире

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Помимо того, что это подрывает экономическое благополучие этих стран, по крайней мере, создает им очень серьезные трудности, заставляя искать новые источники получения энергоносителей и заставляя их платить дороже. Но помимо этого и, может быть, даже главнее, чем это, наблюдается морально-политическая оппозиция такому подходу. И Китай, и Индия - древнейшие цивилизации, и разговаривать с ними таким языком - либо вы прекращаете делать то что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами - не получится" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

https://ria.ru/20250913/poshliny-2041630439.html

сша

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, индия, в мире, сергей лавров