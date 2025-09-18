https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739477.html
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров
У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:04:00+03:00
2025-09-18T16:04:00+03:00
2025-09-18T16:10:00+03:00
сша
китай
индия
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Помимо того, что это подрывает экономическое благополучие этих стран, по крайней мере, создает им очень серьезные трудности, заставляя искать новые источники получения энергоносителей и заставляя их платить дороже. Но помимо этого и, может быть, даже главнее, чем это, наблюдается морально-политическая оппозиция такому подходу. И Китай, и Индия - древнейшие цивилизации, и разговаривать с ними таким языком - либо вы прекращаете делать то что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами - не получится" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250913/poshliny-2041630439.html
сша
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, индия, в мире, сергей лавров
США, Китай, Индия, В мире, Сергей Лавров
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров
Лавров: США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы