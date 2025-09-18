Рейтинг@Mail.ru
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 18.09.2025 (обновлено: 16:10 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739477.html
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров
У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:04:00+03:00
2025-09-18T16:10:00+03:00
сша
китай
индия
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Помимо того, что это подрывает экономическое благополучие этих стран, по крайней мере, создает им очень серьезные трудности, заставляя искать новые источники получения энергоносителей и заставляя их платить дороже. Но помимо этого и, может быть, даже главнее, чем это, наблюдается морально-политическая оппозиция такому подходу. И Китай, и Индия - древнейшие цивилизации, и разговаривать с ними таким языком - либо вы прекращаете делать то что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами - не получится" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250913/poshliny-2041630439.html
сша
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, индия, в мире, сергей лавров
США, Китай, Индия, В мире, Сергей Лавров
США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы, заявил Лавров

Лавров: США не смогут вести диалог с КНР и Индией с позиции силы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У США не получится вести разговор с Китаем и Индией с позиции силы, когда они требуют от них отказаться от российских энергоресурсов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Помимо того, что это подрывает экономическое благополучие этих стран, по крайней мере, создает им очень серьезные трудности, заставляя искать новые источники получения энергоносителей и заставляя их платить дороже. Но помимо этого и, может быть, даже главнее, чем это, наблюдается морально-политическая оппозиция такому подходу. И Китай, и Индия - древнейшие цивилизации, и разговаривать с ними таким языком - либо вы прекращаете делать то что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами - не получится" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Задорнов объяснил, почему США ввели пошлины на импорт из Индии
13 сентября, 11:19
 
СШАКитайИндияВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала