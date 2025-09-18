https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739141.html
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 18.09.2025
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп
Европа пытается поломать подходы по украинскому урегулированию, сформулированные президентом США Дональдом Трампом в рамках лидерской встречи на Аляске, считает РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:03:00+03:00
2025-09-18T16:03:00+03:00
2025-09-18T16:03:00+03:00
в мире
европа
сша
аляска
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Европа пытается поломать подходы по украинскому урегулированию, сформулированные президентом США Дональдом Трампом в рамках лидерской встречи на Аляске, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа и пытаясь эти подходы, как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США, поломать", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042738660.html
европа
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, аляска, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Европа, США, Аляска, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп
Лавров: Европа пытается поломать подходы Трампа по украинскому урегулированию