Рейтинг@Mail.ru
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042739141.html
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 18.09.2025
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп
Европа пытается поломать подходы по украинскому урегулированию, сформулированные президентом США Дональдом Трампом в рамках лидерской встречи на Аляске, считает РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:03:00+03:00
2025-09-18T16:03:00+03:00
в мире
европа
сша
аляска
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Европа пытается поломать подходы по украинскому урегулированию, сформулированные президентом США Дональдом Трампом в рамках лидерской встречи на Аляске, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа и пытаясь эти подходы, как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США, поломать", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042738660.html
европа
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, аляска, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Европа, США, Аляска, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Европа пытается поломать подходы Трампа по Украине, заявил Трамп

Лавров: Европа пытается поломать подходы Трампа по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Европа пытается поломать подходы по украинскому урегулированию, сформулированные президентом США Дональдом Трампом в рамках лидерской встречи на Аляске, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа и пытаясь эти подходы, как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США, поломать", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Европа пытается втянуть США в сдерживание России, заявил Лавров
Вчера, 16:01
 
В миреЕвропаСШААляскаДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала