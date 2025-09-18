https://ria.ru/20250918/lavrov-2042738660.html

Европа пытается втянуть США в сдерживание России, заявил Лавров

2025-09-18T16:01:00+03:00

в мире

россия

европа

сша

сергей лавров

ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Европа пытается втянуть США в "игры" по сдерживанию РФ, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при задуманном европейскими лидерами вводе контингента на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "(Европа пытается – ред.) вновь втянуть Соединенные Штаты в какие-то свои игры по сдерживанию России включая, как вы упомянули, обеспечение воздушного прикрытия тем войскам, которые натовцы, евросоюзовцы надеются ввести на украинскую территорию, которая останется или остается под контролем режима Зеленского", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

