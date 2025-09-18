Рейтинг@Mail.ru
Европа пытается втянуть США в сдерживание России, заявил Лавров
16:01 18.09.2025
Европа пытается втянуть США в сдерживание России, заявил Лавров
2025-09-18T16:01:00+03:00
2025-09-18T16:01:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
сергей лавров
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Европа пытается втянуть США в "игры" по сдерживанию РФ, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при задуманном европейскими лидерами вводе контингента на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "(Европа пытается – ред.) вновь втянуть Соединенные Штаты в какие-то свои игры по сдерживанию России включая, как вы упомянули, обеспечение воздушного прикрытия тем войскам, которые натовцы, евросоюзовцы надеются ввести на украинскую территорию, которая останется или остается под контролем режима Зеленского", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
в мире, россия, европа, сша, сергей лавров
В мире, Россия, Европа, США, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Европа пытается втянуть США в "игры" по сдерживанию РФ, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при задуманном европейскими лидерами вводе контингента на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"(Европа пытается – ред.) вновь втянуть Соединенные Штаты в какие-то свои игры по сдерживанию России включая, как вы упомянули, обеспечение воздушного прикрытия тем войскам, которые натовцы, евросоюзовцы надеются ввести на украинскую территорию, которая останется или остается под контролем режима Зеленского", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
