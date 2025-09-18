Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 18.09.2025 (обновлено: 15:49 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042732832.html
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине
Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:46:00+03:00
2025-09-18T15:49:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250903/kiev-2039264562.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине

Лавров призвал учитывать интересы Москвы при поиске компромиссов по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова
3 сентября, 07:19
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала