Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине
Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине
2025-09-18T15:46:00+03:00
2025-09-18T15:46:00+03:00
2025-09-18T15:49:00+03:00
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
