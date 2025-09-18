https://ria.ru/20250918/lavrov-2042732832.html

Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине

Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине - РИА Новости, 18.09.2025

Лавров назвал условие, при котором Россия готова на компромиссы по Украине

Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T15:46:00+03:00

2025-09-18T15:46:00+03:00

2025-09-18T15:49:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

https://ria.ru/20250903/kiev-2039264562.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин