Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования
Европа не хочет мира
- ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России:
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что Германия возрождается и пересмотрела законы на увеличение трат на вооружение.
- Европа пытается втянуть США в игры по сдерживанию России, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при вводе контингента на Украину:
"Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы — как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США — поломать".
- Обсуждение ЕС гарантий безопасности без участия Москвы означает, что они хотят формулировать гарантии в поддержку продолжения войны.
- Конфликт на Украине подчеркивает, что евро-атлантические концепции не оправдали обещаний, сделанных при их создании.
Встреча ради "циркового номера"
- Зеленский заставляет всех затрагивать тему переговоров, требуя перемирия и встречи без предварительных условий:
"Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский — мужественный, в камуфляже, с бородой — начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем".
- Гипотетические переговоры требуют получения ответа Украины на подходы, обсужденные на саммите России и США на Аляске.
Штаты признали позицию России
- Москва готова искать компромиссы по урегулированию при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.
- В администрации главы Белого дома Дональда Трампа понимают, что результаты референдумов в Крыму и других регионах надо будет учитывать в любой договоренности:
- Россия считает важным, что Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное урегулирование.
- Киев, по данным Москвы, отверг переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи в Анкоридже.
Об отношениях с Вашингтоном
- Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание:
"Думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции".
- Высказывания Трампа о разочарованности темпами урегулирования частично объясняются его предпочтением к быстрым решениям.
- Белый дом хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных отношений с Москвой.
- У США не получится вести разговор с союзниками России с позиции силы, требуя от них отказаться от отечественных энергоресурсов:
"И Китай, и Индия — древнейшие цивилизации. И разговаривать с ними таким языком — либо вы прекращаете делать то, что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами — не получится".
- Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и сделки, но ему мешает глубинное государство.