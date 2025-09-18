https://ria.ru/20250918/lavrov-2042729227.html

Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования

Глава МИД Сергей Лавров дал интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Он высказался о действиях США, договоренностях по Украине и агрессивных планах... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Он высказался о действиях США, договоренностях по Украине и агрессивных планах ЕС. Главное — в материале РИА Новости.Европа не хочет мира"Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский"."Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы — как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США — поломать".Встреча ради "циркового номера""Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский — мужественный, в камуфляже, с бородой — начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем".Штаты признали позицию России"Как конкретно? Сразу, поэтапно — это другое дело. Они признали суть наших подходов и работают на этой основе".Об отношениях с Вашингтоном"Думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции"."И Китай, и Индия — древнейшие цивилизации. И разговаривать с ними таким языком — либо вы прекращаете делать то, что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами — не получится".

