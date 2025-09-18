Рейтинг@Mail.ru
Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 18.09.2025 (обновлено: 17:12 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042729227.html
Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования
Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования
Глава МИД Сергей Лавров дал интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Он высказался о действиях США, договоренностях по Украине и агрессивных планах... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:35:00+03:00
2025-09-18T17:12:00+03:00
дональд трамп
республика крым
россия
украина
евросоюз
в мире
европа
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Он высказался о действиях США, договоренностях по Украине и агрессивных планах ЕС. Главное — в материале РИА Новости.Европа не хочет мира"Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский".&quot;Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы — как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США — поломать&quot;.Встреча ради "циркового номера"&quot;Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский — мужественный, в камуфляже, с бородой — начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем&quot;.Штаты признали позицию России"Как конкретно? Сразу, поэтапно — это другое дело. Они признали суть наших подходов и работают на этой основе".Об отношениях с Вашингтоном&quot;Думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции&quot;.&quot;И Китай, и Индия — древнейшие цивилизации. И разговаривать с ними таким языком — либо вы прекращаете делать то, что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами — не получится&quot;.
https://ria.ru/20250916/evropa-2042002146.html
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042515599.html
https://ria.ru/20250917/peregovory-2042435975.html
https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html
республика крым
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, республика крым, россия, украина, евросоюз, в мире, европа, фридрих мерц
Дональд Трамп, Республика Крым, Россия, Украина, Евросоюз, В мире, Европа, Фридрих Мерц

Лавров дал оценку отношениям с США и теме украинского урегулирования

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров дал интервью программе "Большая игра" на Первом канале. Он высказался о действиях США, договоренностях по Украине и агрессивных планах ЕС. Главное — в материале РИА Новости.

Европа не хочет мира

  • ЕС не желает урегулирования на Украине, а хочет возродить европейскую военную машину и поддерживать угрозы для России:
«
"Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в выступлениях проводит настойчивую мысль о том, что Германия возрождается и пересмотрела законы на увеличение трат на вооружение.
  • Европа пытается втянуть США в игры по сдерживанию России, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при вводе контингента на Украину:
«

"Мы неоднократно реагировали на то, как Европа пытается выстраивать свою линию по украинскому вопросу. Вопреки принципиальным подходам Дональда Трампа. И пытаясь эти подходы — как они были сформулированы на Аляске и затем представлены союзникам США — поломать".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
  • Обсуждение ЕС гарантий безопасности без участия Москвы означает, что они хотят формулировать гарантии в поддержку продолжения войны.
  • Конфликт на Украине подчеркивает, что евро-атлантические концепции не оправдали обещаний, сделанных при их создании.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Так плохо еще не было. ЕС понял, чем придется платить за войну
16 сентября, 08:00

Встреча ради "циркового номера"

  • Зеленский заставляет всех затрагивать тему переговоров, требуя перемирия и встречи без предварительных условий:
«

"Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский — мужественный, в камуфляже, с бородой — начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
  • Гипотетические переговоры требуют получения ответа Украины на подходы, обсужденные на саммите России и США на Аляске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
На Украине раскрыли, что сказал Зеленский о Донбассе на закрытой встрече
17 сентября, 16:08

Штаты признали позицию России

  • Москва готова искать компромиссы по урегулированию при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.
  • В администрации главы Белого дома Дональда Трампа понимают, что результаты референдумов в Крыму и других регионах надо будет учитывать в любой договоренности:
«
"Как конкретно? Сразу, поэтапно — это другое дело. Они признали суть наших подходов и работают на этой основе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
  • Россия считает важным, что Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное урегулирование.
  • Киев, по данным Москвы, отверг переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи в Анкоридже.
Лавров: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
17 сентября, 12:15

Об отношениях с Вашингтоном

  • Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам, в том числе на высшем уровне, видит ответное желание:
«

"Думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что расстались мы в Анкоридже на том, что приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
  • Высказывания Трампа о разочарованности темпами урегулирования частично объясняются его предпочтением к быстрым решениям.
  • Белый дом хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных отношений с Москвой.
  • У США не получится вести разговор с союзниками России с позиции силы, требуя от них отказаться от отечественных энергоресурсов:
«

"И Китай, и Индия — древнейшие цивилизации. И разговаривать с ними таким языком — либо вы прекращаете делать то, что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами — не получится".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
  • Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и сделки, но ему мешает глубинное государство.
Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
16 сентября, 16:55
 
Дональд ТрампРеспублика КрымРоссияУкраинаЕвросоюзВ миреЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала