Запад хочет оккупировать часть Украины, заявил Лавров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 18.09.2025 (обновлено: 15:35 18.09.2025)
Запад хочет оккупировать часть Украины, заявил Лавров
украина
киев
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
владимир зеленский
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
украина, киев, в мире, россия, сергей лавров, владимир зеленский
Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ту часть Украины, которая останется под контролем нынешнего режима, а они его не собираются менять, они хотят ее оккупировать и поддерживать дальше это нацистское образование, которое сейчас возглавляет Зеленский", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Будет концом": на Западе заявили о готовящейся катастрофе на Украине
17 сентября, 02:41
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
