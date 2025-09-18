https://ria.ru/20250918/lavrov-2042725427.html

Лавров назвал важный шаг Трампа после саммита на Аляске

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое перемирие, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли ", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

2025

