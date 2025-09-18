Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал важный шаг Трампа после саммита на Аляске - РИА Новости, 18.09.2025
15:25 18.09.2025
Лавров назвал важный шаг Трампа после саммита на Аляске
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое перемирие, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли ", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое перемирие, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли ", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп разочарован темпом урегулирования на Украине, заявил Лавров
Вчера, 15:21
 
