Лавров назвал важный шаг Трампа после саммита на Аляске
Лавров назвал важный шаг Трампа после саммита на Аляске
Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто... РИА Новости, 18.09.2025
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Москва считает важным шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске стал выступать не просто за перемирие на Украине, а за долгосрочное и устойчивое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое перемирие, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли ", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
