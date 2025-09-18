https://ria.ru/20250918/lavrov-2042720180.html
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы
В начале первого срока президента США Дональда Трампа его советник Майкл Флинн звонил послу РФ Сергею Кисляку и объяснялся за "свинью", которую подложил... РИА Новости, 18.09.2025
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. В начале первого срока президента США Дональда Трампа его советник Майкл Флинн звонил послу РФ Сергею Кисляку и объяснялся за "свинью", которую подложил экс-глава США Барак Обама, введя санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Тогда демократы, конечно, говоря по-русски, подложили свинью Дональду Трампу. Когда за несколько дней до инаугурации Трампа Обама ввел совершенно необоснованные санкции против нас, выслав более ста дипломатов с их семьями и арестовав пять объектов дипломатической недвижимости, что было оставлено в наследство Трампу. И я помню, как господин Флинн, в то время баллотировавшийся на должность советника по национальной безопасности, звонил нашему послу, говорил, что демократы поступили подло, они хотят не дать нашим отношениям нормально развиваться, оставив такое наследство: "Очень просим вас не реагировать. Мы все это исправим", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".Исправить не получилось, потому что "глубинное государство" в первый президентский срок Трампа было неизмеримо более влиятельным, чем сейчас, отметил Лавров.
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы
Лавров: советник Трампа Флинн объяснялся перед послом Кисляком за санкции Обамы