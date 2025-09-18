Рейтинг@Mail.ru
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 18.09.2025 (обновлено: 15:31 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042720180.html
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы
В начале первого срока президента США Дональда Трампа его советник Майкл Флинн звонил послу РФ Сергею Кисляку и объяснялся за "свинью", которую подложил... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:15:00+03:00
2025-09-18T15:31:00+03:00
россия
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. В начале первого срока президента США Дональда Трампа его советник Майкл Флинн звонил послу РФ Сергею Кисляку и объяснялся за "свинью", которую подложил экс-глава США Барак Обама, введя санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Тогда демократы, конечно, говоря по-русски, подложили свинью Дональду Трампу. Когда за несколько дней до инаугурации Трампа Обама ввел совершенно необоснованные санкции против нас, выслав более ста дипломатов с их семьями и арестовав пять объектов дипломатической недвижимости, что было оставлено в наследство Трампу. И я помню, как господин Флинн, в то время баллотировавшийся на должность советника по национальной безопасности, звонил нашему послу, говорил, что демократы поступили подло, они хотят не дать нашим отношениям нормально развиваться, оставив такое наследство: "Очень просим вас не реагировать. Мы все это исправим", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".Исправить не получилось, потому что "глубинное государство" в первый президентский срок Трампа было неизмеримо более влиятельным, чем сейчас, отметил Лавров.
https://ria.ru/20250811/tramp-2034558553.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, дональд трамп, барак обама, сергей лавров
Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Сергей Лавров
Лавров: советник Трампа объяснялся перед послом России за санкции Обамы

Лавров: советник Трампа Флинн объяснялся перед послом Кисляком за санкции Обамы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. В начале первого срока президента США Дональда Трампа его советник Майкл Флинн звонил послу РФ Сергею Кисляку и объяснялся за "свинью", которую подложил экс-глава США Барак Обама, введя санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тогда демократы, конечно, говоря по-русски, подложили свинью Дональду Трампу. Когда за несколько дней до инаугурации Трампа Обама ввел совершенно необоснованные санкции против нас, выслав более ста дипломатов с их семьями и арестовав пять объектов дипломатической недвижимости, что было оставлено в наследство Трампу. И я помню, как господин Флинн, в то время баллотировавшийся на должность советника по национальной безопасности, звонил нашему послу, говорил, что демократы поступили подло, они хотят не дать нашим отношениям нормально развиваться, оставив такое наследство: "Очень просим вас не реагировать. Мы все это исправим", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Исправить не получилось, потому что "глубинное государство" в первый президентский срок Трампа было неизмеримо более влиятельным, чем сейчас, отметил Лавров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
11 августа, 12:27
 
РоссияВ миреСШАДональд ТрампБарак ОбамаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала