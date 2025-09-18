https://ria.ru/20250918/lavrov-2042718108.html

Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли

Президент США Дональд Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и "сделки", но ему мешает "глубинное государство", заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и "сделки", но ему мешает "глубинное государство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он никогда не юлит, не скрывает свои мысли. У него нацеленность на результат. То, что он называет "сделками" в самом широком смысле слова. В том числе взаимовыгодные проекты в экономике, в космосе, в освоении природных ресурсов, в современных технологиях", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".При этом ему мешает "глубинное государство" и американские демократы, указал министр.

