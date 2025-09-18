Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли - РИА Новости, 18.09.2025
15:08 18.09.2025 (обновлено: 15:12 18.09.2025)
Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли
Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли
Президент США Дональд Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и "сделки", но ему мешает "глубинное государство", заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и "сделки", но ему мешает "глубинное государство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Он никогда не юлит, не скрывает свои мысли. У него нацеленность на результат. То, что он называет "сделками" в самом широком смысле слова. В том числе взаимовыгодные проекты в экономике, в космосе, в освоении природных ресурсов, в современных технологиях", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".При этом ему мешает "глубинное государство" и американские демократы, указал министр.
Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли

Лавров: Трамп никогда не юлит и нацелен на результат

© Official White House Photo by Shealah CraigheadМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп никогда не юлит, не скрывает свои мысли, нацелен на результат и "сделки", но ему мешает "глубинное государство", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Он никогда не юлит, не скрывает свои мысли. У него нацеленность на результат. То, что он называет "сделками" в самом широком смысле слова. В том числе взаимовыгодные проекты в экономике, в космосе, в освоении природных ресурсов, в современных технологиях", - заявил Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
При этом ему мешает "глубинное государство" и американские демократы, указал министр.
Путин уважает Трампа, заявил Лавров
24 августа, 16:22
 
