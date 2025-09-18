https://ria.ru/20250918/lavrov-2042711193.html
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предварительно намечено на 27 сентября, заявила официальный...
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предварительно намечено на 27 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рабочий график будет по традиции более чем насыщенным. Его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление намечено на 27 сентября. Эта дата будет подтверждена позже", - сказала она в ходе брифинга в четверг. У Лаврова запланирован широкий круг двусторонних контактов в Нью-Йорке, а также беседа с генсеком ООН Антонио Гутерришем, отметила Захарова.
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
