18.09.2025

Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
14:45 18.09.2025
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
Захарова рассказала о рабочем графике Лаврова на ГА ООН
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
мария захарова
антониу гутерриш
генеральная ассамблея оон
оон
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предварительно намечено на 27 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рабочий график будет по традиции более чем насыщенным. Его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление намечено на 27 сентября. Эта дата будет подтверждена позже", - сказала она в ходе брифинга в четверг. У Лаврова запланирован широкий круг двусторонних контактов в Нью-Йорке, а также беседа с генсеком ООН Антонио Гутерришем, отметила Захарова.
в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, мария захарова, антониу гутерриш, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Мария Захарова, Антониу Гутерриш, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Сергей Лавров
Сергей Лавров - 18.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предварительно намечено на 27 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рабочий график будет по традиции более чем насыщенным. Его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление намечено на 27 сентября. Эта дата будет подтверждена позже", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
У Лаврова запланирован широкий круг двусторонних контактов в Нью-Йорке, а также беседа с генсеком ООН Антонио Гутерришем, отметила Захарова.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине
17 сентября, 22:46
 
