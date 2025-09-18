Рейтинг@Mail.ru
Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание депутата Росликова
21:07 18.09.2025
Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание депутата Росликова
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии отрицает задержание экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы от партии "Стабильность!" Алексея Росликова, РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии отрицает задержание экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы от партии "Стабильность!" Алексея Росликова, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, утверждает, что его самого и его автомобиль обыскали, передает агентство LETA. В четверг депутат от партии "Стабильность!" Светлана Чулкова заявила, что Росликов был повторно задержан. "Служба государственной безопасности в четверг обыскала депутата Рижской думы Алексея Росликова и его автомобиль в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Росликов не задержан. СГБ воздерживается от дальнейших комментариев", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что в соответствии с УПК Латвии, лицо может быть подвергнуто обыску, если есть основания полагать, что в одежде, вещах, находящихся при человеке или на его теле находятся предметы или документы, имеющие значение для уголовного процесса.
в мире, латвия, рижская дума
Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание депутата Росликова

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии отрицает задержание экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы от партии "Стабильность!" Алексея Росликова, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, утверждает, что его самого и его автомобиль обыскали, передает агентство LETA.
В четверг депутат от партии "Стабильность!" Светлана Чулкова заявила, что Росликов был повторно задержан.
"Служба государственной безопасности в четверг обыскала депутата Рижской думы Алексея Росликова и его автомобиль в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Росликов не задержан. СГБ воздерживается от дальнейших комментариев", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что в соответствии с УПК Латвии, лицо может быть подвергнуто обыску, если есть основания полагать, что в одежде, вещах, находящихся при человеке или на его теле находятся предметы или документы, имеющие значение для уголовного процесса.
