Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание депутата Росликова

Служба госбезопасности Латвии отрицает задержание депутата Росликова

2025-09-18T21:07:00+03:00

в мире

латвия

рижская дума

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии отрицает задержание экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы от партии "Стабильность!" Алексея Росликова, против которого спецслужбы Латвии завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, утверждает, что его самого и его автомобиль обыскали, передает агентство LETA. В четверг депутат от партии "Стабильность!" Светлана Чулкова заявила, что Росликов был повторно задержан. "Служба государственной безопасности в четверг обыскала депутата Рижской думы Алексея Росликова и его автомобиль в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Росликов не задержан. СГБ воздерживается от дальнейших комментариев", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что в соответствии с УПК Латвии, лицо может быть подвергнуто обыску, если есть основания полагать, что в одежде, вещах, находящихся при человеке или на его теле находятся предметы или документы, имеющие значение для уголовного процесса.

