В Латвии задержали депутата, выступающего в поддержку русскоязычных
Латвийская партия "Стабильность" сообщила о задержании ее лидера Росликова
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Латвии вновь задержали экс-депутата парламента страны и депутата Рижской думы Алексея Росликова, против которого завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, сообщила заменившая его на посту главы партии "Стабильность!" в парламенте Светлана Чулкова.
"Алексея задержали снова! Другой информации пока нет!" — написала в Telegram-канале Росликова.
Скандал в латвийском сейме
В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:
- раскритиковал притеснение русскоязычных граждан;
- выступил против их дискриминации;
- задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть ребенка определенным именем, потому что оно русское;
- в конце по-русски сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.