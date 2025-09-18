Рейтинг@Mail.ru
В Латвии задержали депутата, выступающего в поддержку русскоязычных
17:05 18.09.2025 (обновлено: 17:29 18.09.2025)
В Латвии задержали депутата, выступающего в поддержку русскоязычных
латвия
в мире
рижская дума
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Латвии вновь задержали экс-депутата парламента страны и депутата Рижской думы Алексея Росликова, против которого завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, сообщила заменившая его на посту главы партии "Стабильность!" в парламенте Светлана Чулкова.&quot;Алексея задержали снова! Другой информации пока нет!&quot; — написала в Telegram-канале Росликова.Скандал в латвийском сеймеВ начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.Девятого июня Служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде.
латвия
латвия, в мире, рижская дума
Латвия, В мире, Рижская дума
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Латвии вновь задержали экс-депутата парламента страны и депутата Рижской думы Алексея Росликова, против которого завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, сообщила заменившая его на посту главы партии "Стабильность!" в парламенте Светлана Чулкова.
"Алексея задержали снова! Другой информации пока нет!" — написала в Telegram-канале Росликова.

Флаг Российской империи на частном доме в поселке Малта под Резекне в Латвии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Латвии возбудили дело из-за появления флага Российской империи на доме
9 сентября, 12:34

Скандал в латвийском сейме

В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:
  • раскритиковал притеснение русскоязычных граждан;
  • выступил против их дискриминации;
  • задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть ребенка определенным именем, потому что оно русское;
  • в конце по-русски сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.
Девятого июня Служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ООН попросили Латвию обосновать запрет русского языка в СМИ
2 июля, 18:38
 
Латвия, В мире, Рижская дума
 
 
