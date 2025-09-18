https://ria.ru/20250918/latviya-2042765144.html

В Латвии задержали депутата, выступающего в поддержку русскоязычных

2025-09-18T17:05:00+03:00

2025-09-18T17:05:00+03:00

2025-09-18T17:29:00+03:00

латвия

в мире

рижская дума

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Латвии вновь задержали экс-депутата парламента страны и депутата Рижской думы Алексея Росликова, против которого завели уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, сообщила заменившая его на посту главы партии "Стабильность!" в парламенте Светлана Чулкова."Алексея задержали снова! Другой информации пока нет!" — написала в Telegram-канале Росликова.Скандал в латвийском сеймеВ начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил депутат Алексей Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.Девятого июня Служба госбезопасности Латвии возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Его задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде.

латвия

2025

латвия, в мире, рижская дума