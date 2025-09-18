https://ria.ru/20250918/lantratova-2042614737.html

Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить доступ к фейковым видео, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), где от имени депутата звучат оскорбительные слова в адрес участников СВО, и удалить их из сети, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу в рамках компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять предусмотренные законодательством меры, направленные на ограничение доступа к вышеуказанным интернет-ресурсам и удаление противоправных материалов", - сказано в письме. Лантратова также направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить, есть ли в действиях злоумышленников признаки преступлений по статьям о клевете и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Документ имеется в распоряжении агентства. В беседе с РИА Новости Лантратова рассказала, что в интернете появилось фальшивое видео, где от ее имени звучат оскорбительные слова в адрес участников специальной военной операции и их семей. По ее словам, ролик был создан с использованием искусственного интеллекта, который подделал голос и исказил видео. "Видео появилось 4 сентября в TikTok. Оно набрало более 108 тысяч просмотров и быстро разошлось по сети. В соцсетях зафиксировано 102 сообщения с этим фейком, из которых 40% - это комментарии или упоминания в чатах. Суммарно ролик набрал около 180 тысяч просмотров", - добавила политик. Она уточнила, что видео основано на реальном выступлении на Форуме молодежи Донбасса, где она приветствовала участников и благодарила тех, кто вернулся с полей СВО после тяжелейших испытаний. Лантратова сообщила, что злоумышленники исказили её слова, добавив оскорбительные фразы и ложные советы, которых в оригинале не было, а ролики выложили на файлообменники и затем распространили на популярных форумах и в социальных сетях. "Это не просто атака на мою репутацию. Это попытка дискредитировать наших бойцов и их подвиг. Я всегда поддерживала и буду поддерживать участников СВО и их семьи. Наша команда рассматривает сотни обращений от бойцов, их матерей и жен. Где каждое письмо - это чья-то судьба. За фейками стоит украинская пропаганда, которая работает грязно, некачественно и, как видно, слабо - ведь подделки легко разоблачаются при сравнении с оригиналом", - отметила глава думского комитета. Кроме того, парламентарий предостерегла о растущей опасности ИИ в руках мошенников. "Технологии - это здорово, но без строгих правил они становятся оружием для дезинформации. Мы будем бороться с фейками законными методами. А вы - берегите себя и своих близких", - подытожила она, призвав быть внимательнее к тому, что появляется в интернете, проверять источники информации и делиться только достоверными данными.

