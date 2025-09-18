https://ria.ru/20250918/lantratova-2042614737.html
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней - РИА Новости, 18.09.2025
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Роскомнадзора... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:19:00+03:00
2025-09-18T05:19:00+03:00
2025-09-18T06:30:00+03:00
технологии
россия
донбасс
яна лантратова
владимир колокольцев
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить доступ к фейковым видео, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), где от имени депутата звучат оскорбительные слова в адрес участников СВО, и удалить их из сети, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу в рамках компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять предусмотренные законодательством меры, направленные на ограничение доступа к вышеуказанным интернет-ресурсам и удаление противоправных материалов", - сказано в письме. Лантратова также направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить, есть ли в действиях злоумышленников признаки преступлений по статьям о клевете и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Документ имеется в распоряжении агентства. В беседе с РИА Новости Лантратова рассказала, что в интернете появилось фальшивое видео, где от ее имени звучат оскорбительные слова в адрес участников специальной военной операции и их семей. По ее словам, ролик был создан с использованием искусственного интеллекта, который подделал голос и исказил видео. "Видео появилось 4 сентября в TikTok. Оно набрало более 108 тысяч просмотров и быстро разошлось по сети. В соцсетях зафиксировано 102 сообщения с этим фейком, из которых 40% - это комментарии или упоминания в чатах. Суммарно ролик набрал около 180 тысяч просмотров", - добавила политик. Она уточнила, что видео основано на реальном выступлении на Форуме молодежи Донбасса, где она приветствовала участников и благодарила тех, кто вернулся с полей СВО после тяжелейших испытаний. Лантратова сообщила, что злоумышленники исказили её слова, добавив оскорбительные фразы и ложные советы, которых в оригинале не было, а ролики выложили на файлообменники и затем распространили на популярных форумах и в социальных сетях. "Это не просто атака на мою репутацию. Это попытка дискредитировать наших бойцов и их подвиг. Я всегда поддерживала и буду поддерживать участников СВО и их семьи. Наша команда рассматривает сотни обращений от бойцов, их матерей и жен. Где каждое письмо - это чья-то судьба. За фейками стоит украинская пропаганда, которая работает грязно, некачественно и, как видно, слабо - ведь подделки легко разоблачаются при сравнении с оригиналом", - отметила глава думского комитета. Кроме того, парламентарий предостерегла о растущей опасности ИИ в руках мошенников. "Технологии - это здорово, но без строгих правил они становятся оружием для дезинформации. Мы будем бороться с фейками законными методами. А вы - берегите себя и своих близких", - подытожила она, призвав быть внимательнее к тому, что появляется в интернете, проверять источники информации и делиться только достоверными данными.
https://ria.ru/20240327/video-1936058312.html
https://ria.ru/20250627/feyk-2025824448.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, донбасс, яна лантратова, владимир колокольцев, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Донбасс, Яна Лантратова, Владимир Колокольцев, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Депутат Госдумы попросила РКН ограничить доступ к фейковым видео с ней
Депутат ГД Лантратова просит РКН удалить созданные с помощью ИИ видео с ней
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой ограничить доступ к фейковым видео, созданным с помощью искусственного интеллекта (ИИ), где от имени депутата звучат оскорбительные слова в адрес участников СВО, и удалить их из сети, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Андрей Юрьевич, прошу в рамках компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять предусмотренные законодательством меры, направленные на ограничение доступа к вышеуказанным интернет-ресурсам и удаление противоправных материалов", - сказано в письме.
Лантратова
также направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву
с просьбой проверить, есть ли в действиях злоумышленников признаки преступлений по статьям о клевете и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ
. Документ имеется в распоряжении агентства.
В беседе с РИА Новости Лантратова рассказала, что в интернете появилось фальшивое видео, где от ее имени звучат оскорбительные слова в адрес участников специальной военной операции и их семей. По ее словам, ролик был создан с использованием искусственного интеллекта, который подделал голос и исказил видео.
"Видео появилось 4 сентября в TikTok. Оно набрало более 108 тысяч просмотров и быстро разошлось по сети. В соцсетях зафиксировано 102 сообщения с этим фейком, из которых 40% - это комментарии или упоминания в чатах. Суммарно ролик набрал около 180 тысяч просмотров", - добавила политик.
Она уточнила, что видео основано на реальном выступлении на Форуме молодежи Донбасса
, где она приветствовала участников и благодарила тех, кто вернулся с полей СВО после тяжелейших испытаний. Лантратова сообщила, что злоумышленники исказили её слова, добавив оскорбительные фразы и ложные советы, которых в оригинале не было, а ролики выложили на файлообменники и затем распространили на популярных форумах и в социальных сетях.
"Это не просто атака на мою репутацию. Это попытка дискредитировать наших бойцов и их подвиг. Я всегда поддерживала и буду поддерживать участников СВО и их семьи. Наша команда рассматривает сотни обращений от бойцов, их матерей и жен. Где каждое письмо - это чья-то судьба. За фейками стоит украинская пропаганда, которая работает грязно, некачественно и, как видно, слабо - ведь подделки легко разоблачаются при сравнении с оригиналом", - отметила глава думского комитета.
Кроме того, парламентарий предостерегла о растущей опасности ИИ в руках мошенников. "Технологии - это здорово, но без строгих правил они становятся оружием для дезинформации. Мы будем бороться с фейками законными методами. А вы - берегите себя и своих близких", - подытожила она, призвав быть внимательнее к тому, что появляется в интернете, проверять источники информации и делиться только достоверными данными.