Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина

Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина - РИА Новости, 18.09.2025

Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина

Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Укрепление курса, которое было летом, все заметили, - это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким", - сказала Набиуллина на сессии Московского финансового форума.

