Рейтинг@Mail.ru
Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 18.09.2025 (обновлено: 11:38 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/kurs-2042657182.html
Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина
Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина - РИА Новости, 18.09.2025
Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина
Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:27:00+03:00
2025-09-18T11:38:00+03:00
россия
эльвира набиуллина
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Укрепление курса, которое было летом, все заметили, - это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким", - сказала Набиуллина на сессии Московского финансового форума.
https://ria.ru/20250918/mishustin-2042642860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6a65985398e2d3145aef5143baf32ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эльвира набиуллина, экономика
Россия, Эльвира Набиуллина, Экономика
Курс рубля может быть достаточно крепким, заявил Набиуллина

Набиуллина: фундаментально курс рубля в экономике может быть достаточно крепким

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Укрепление курса, которое было летом, все заметили, - это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб. Но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть и достаточной крепким", - сказала Набиуллина на сессии Московского финансового форума.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Мишустин: Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики
10:13
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала