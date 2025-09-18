Рейтинг@Mail.ru
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
11:24 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/kuban-2042656726.html
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани - РИА Новости, 18.09.2025
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани
Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:24:00+03:00
2025-09-18T11:24:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
горячий ключ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042656413_0:25:936:552_1920x0_80_0_0_b9e20a1d68d529751b5e5b58cc66c3a3.jpg
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Благоустраивают территорию рядом с Домом культуры площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сквере уже сделали пешеходные дорожки, системы освещения и полива", - следует из данных пресс-службы. В новом месте отдыха рядом с Домом культуры запланировано разместить арт-объекты, которые, как сообщается, придадут зеленой зоне "особую привлекательность". Сейчас на проекте ведется монтаж детских и спортивных площадок, объектов малых архитектурных форм. Будет установлена и сцена для проведения массовых мероприятий. Завершат благоустройство зеленой зоны в октябре. Всего в 2025 году на Кубани обновляется более 100 зеленых зон - среди них парки, скверы и набережные. Так, например, в Геленджике строятся курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк на 65 гектаров, сообщали ранее в администрации города-курорта.
https://ria.ru/20250905/dom-2039901165.html
краснодарский край
горячий ключ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042656413_84:0:852:576_1920x0_80_0_0_08ec413468dc32c522a9629368e45b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, горячий ключ
Краснодарский край, Краснодарский край, Горячий Ключ
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани

Зону отдыха на 12 тыс кв метров благоустроят в станице Суздальской Кубани

© Фото : Администрация Краснодарского краяЗона отдыха в станице Суздальской Кубани
Зона отдыха в станице Суздальской Кубани - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Администрация Краснодарского края
Зона отдыха в станице Суздальской Кубани
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Благоустраивают территорию рядом с Домом культуры площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сквере уже сделали пешеходные дорожки, системы освещения и полива", - следует из данных пресс-службы.
В новом месте отдыха рядом с Домом культуры запланировано разместить арт-объекты, которые, как сообщается, придадут зеленой зоне "особую привлекательность". Сейчас на проекте ведется монтаж детских и спортивных площадок, объектов малых архитектурных форм.
Будет установлена и сцена для проведения массовых мероприятий. Завершат благоустройство зеленой зоны в октябре.
Всего в 2025 году на Кубани обновляется более 100 зеленых зон - среди них парки, скверы и набережные. Так, например, в Геленджике строятся курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк на 65 гектаров, сообщали ранее в администрации города-курорта.
Открытие Дома культуры в Павловском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе
5 сентября, 10:06
 
Краснодарский крайКраснодарский крайГорячий Ключ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала