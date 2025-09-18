https://ria.ru/20250918/kuban-2042656726.html

Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани

Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани - РИА Новости, 18.09.2025

Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани

Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:24:00+03:00

2025-09-18T11:24:00+03:00

2025-09-18T11:24:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

горячий ключ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042656413_0:25:936:552_1920x0_80_0_0_b9e20a1d68d529751b5e5b58cc66c3a3.jpg

КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Благоустраивают территорию рядом с Домом культуры площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сквере уже сделали пешеходные дорожки, системы освещения и полива", - следует из данных пресс-службы. В новом месте отдыха рядом с Домом культуры запланировано разместить арт-объекты, которые, как сообщается, придадут зеленой зоне "особую привлекательность". Сейчас на проекте ведется монтаж детских и спортивных площадок, объектов малых архитектурных форм. Будет установлена и сцена для проведения массовых мероприятий. Завершат благоустройство зеленой зоны в октябре. Всего в 2025 году на Кубани обновляется более 100 зеленых зон - среди них парки, скверы и набережные. Так, например, в Геленджике строятся курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк на 65 гектаров, сообщали ранее в администрации города-курорта.

https://ria.ru/20250905/dom-2039901165.html

краснодарский край

горячий ключ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, горячий ключ