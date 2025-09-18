https://ria.ru/20250918/kuban-2042656726.html
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани - РИА Новости, 18.09.2025
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани
Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:24:00+03:00
2025-09-18T11:24:00+03:00
2025-09-18T11:24:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
горячий ключ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042656413_0:25:936:552_1920x0_80_0_0_b9e20a1d68d529751b5e5b58cc66c3a3.jpg
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Благоустраивают территорию рядом с Домом культуры площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сквере уже сделали пешеходные дорожки, системы освещения и полива", - следует из данных пресс-службы. В новом месте отдыха рядом с Домом культуры запланировано разместить арт-объекты, которые, как сообщается, придадут зеленой зоне "особую привлекательность". Сейчас на проекте ведется монтаж детских и спортивных площадок, объектов малых архитектурных форм. Будет установлена и сцена для проведения массовых мероприятий. Завершат благоустройство зеленой зоны в октябре. Всего в 2025 году на Кубани обновляется более 100 зеленых зон - среди них парки, скверы и набережные. Так, например, в Геленджике строятся курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк на 65 гектаров, сообщали ранее в администрации города-курорта.
https://ria.ru/20250905/dom-2039901165.html
краснодарский край
горячий ключ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042656413_84:0:852:576_1920x0_80_0_0_08ec413468dc32c522a9629368e45b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, горячий ключ
Краснодарский край, Краснодарский край, Горячий Ключ
Зону отдыха на 12 тыс кв м благоустроят под Горячим Ключом на Кубани
Зону отдыха на 12 тыс кв метров благоустроят в станице Суздальской Кубани
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Зону отдыха на 12 тысяч квадратных метров благоустроят в станице Суздальской Кубани, которая находится в районе города-курорта Горячий ключ, об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Благоустраивают территорию рядом с Домом культуры площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сквере уже сделали пешеходные дорожки, системы освещения и полива", - следует из данных пресс-службы.
В новом месте отдыха рядом с Домом культуры запланировано разместить арт-объекты, которые, как сообщается, придадут зеленой зоне "особую привлекательность". Сейчас на проекте ведется монтаж детских и спортивных площадок, объектов малых архитектурных форм.
Будет установлена и сцена для проведения массовых мероприятий. Завершат благоустройство зеленой зоны в октябре.
Всего в 2025 году на Кубани обновляется более 100 зеленых зон - среди них парки, скверы и набережные. Так, например, в Геленджике строятся курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк на 65 гектаров, сообщали ранее в администрации города-курорта.