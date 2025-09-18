https://ria.ru/20250918/krym-2042754230.html

Правительство выделит средства на ремонт трассы "Новороссия" в Крым

Правительство выделит средства на ремонт трассы "Новороссия" в Крым

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. "Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.

