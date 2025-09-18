Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства на ремонт трассы "Новороссия" в Крым - РИА Новости, 18.09.2025
16:37 18.09.2025 (обновлено: 16:38 18.09.2025)
Правительство выделит средства на ремонт трассы "Новороссия" в Крым
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. "Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
россия, республика крым, азовское море, михаил мишустин, экономика
Россия, Республика Крым, Азовское море, Михаил Мишустин, Экономика
Правительство выделит средства на ремонт трассы "Новороссия" в Крым

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
"Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он.
Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Правительство запускает программу субсидирования кредитов для застройщиков
РоссияРеспублика КрымАзовское мореМихаил МишустинЭкономика
 
 
