Правительство выделит средства на ремонт трассы "Новороссия" в Крым
2025-09-18T16:37:00+03:00
2025-09-18T16:37:00+03:00
2025-09-18T16:38:00+03:00
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение автодороги "Новороссия" в Крым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия", она протянулась вдоль побережья Азовского моря от Ростова-на Дону до Симферополя... Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до четырех полос", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. "Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок", - добавил он. Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" проходит по территории четырех регионов России: Республике Крым, ДНР, Херсонской и Запорожской областям.
Россия, Республика Крым, Азовское море, Михаил Мишустин, Экономика
