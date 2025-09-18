https://ria.ru/20250918/kritika-2042760663.html
СМИ рассказали, за что Трамп подвергся критике после приема в Виндзоре
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подвергся критике в сети за то, что потянулся поправить стул герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон на официальном приеме в Виндзорском замке, при том что регламент не предусматривает такой жест с его стороны, сообщает газета Newsweek. Трамп находится в Великобритании со вторым государственным визитом. Первый госвизит состоялся в 2019 году. "Дональд Трамп подвергся критике в социальных сетях за то, что он поправил стул принцессы Кейт во время государственного банкета в Виндзорском замке", - пишет издание. Как уточняет газета, когда Кейт садилась за стол, сзади оказался мужчина, который должен был подставить ей стул, но Трамп тоже наклонился, чтобы помочь. Некоторые пользователи социальных сетей посчитали, что этот шаг выходит за рамки его общения со следующей королевой Великобритании. Newsweek напоминает, что этот эпизод произошел спустя ровно 13 лет после того, как Трамп с большим энтузиазмом прокомментировал в соцсети Х фотографии Кейт, приватно загорающей топлес во дворе замка во Франции, сделанные папарацци издалека с помощью длиннофокусного объектива.
