Кремль приступил к подготовке к прямой линии Путина
13:02 18.09.2025 (обновлено: 13:05 18.09.2025)
Кремль приступил к подготовке к прямой линии Путина
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Приступаем к подготовке", - сообщил Песков журналистам, говоря о прямой линии президентом.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Приступаем к подготовке", - сообщил Песков журналистам, говоря о прямой линии президентом.
