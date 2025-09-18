https://ria.ru/20250918/kreml-2042678040.html
Кремль приступил к подготовке к прямой линии Путина
Кремль приступил к подготовке к прямой линии Путина - РИА Новости, 18.09.2025
Кремль приступил к подготовке к прямой линии Путина
Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Приступаем к подготовке", - сообщил Песков журналистам, говоря о прямой линии президентом.
