Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 18.09.2025 (обновлено: 16:02 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/kredit-2042736491.html
Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву
Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву
Всемирный банк выдал Киеву за три года конфликта в десятки раз больше льготных кредитов, чем за тот же период всем странам Африки вместе взятым, заявил глава... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T15:54:00+03:00
2025-09-18T16:02:00+03:00
киев
всемирный банк
африка
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Всемирный банк выдал Киеву за три года конфликта в десятки раз больше льготных кредитов, чем за тот же период всем странам Африки вместе взятым, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наблюдается кризис Международного валютного фонда, Всемирного банка, который, кстати, за три года украинских событий выдал Украине кредитов льготных, я сейчас не помню цифру, но в десятки раз больше, чем за тот же период кредиты были выданы странам Африки всем вместе взятым", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
https://ria.ru/20250830/putin-2038436960.html
киев
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, всемирный банк, африка, россия, сергей лавров, в мире
Киев, Всемирный банк, Африка, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву

Лавров: Всемирный банк выдал Киеву намного больше кредитов, чем странам Африки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Всемирный банк выдал Киеву за три года конфликта в десятки раз больше льготных кредитов, чем за тот же период всем странам Африки вместе взятым, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наблюдается кризис Международного валютного фонда, Всемирного банка, который, кстати, за три года украинских событий выдал Украине кредитов льготных, я сейчас не помню цифру, но в десятки раз больше, чем за тот же период кредиты были выданы странам Африки всем вместе взятым", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка, заявил Путин
30 августа, 01:37
 
КиевВсемирный банкАфрикаРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала