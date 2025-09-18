https://ria.ru/20250918/kredit-2042736491.html

Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву

Лавров рассказал, сколько льготных кредитов Всемирный банк выдал Киеву

ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Всемирный банк выдал Киеву за три года конфликта в десятки раз больше льготных кредитов, чем за тот же период всем странам Африки вместе взятым, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наблюдается кризис Международного валютного фонда, Всемирного банка, который, кстати, за три года украинских событий выдал Украине кредитов льготных, я сейчас не помню цифру, но в десятки раз больше, чем за тот же период кредиты были выданы странам Африки всем вместе взятым", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

