Источник: командир украинского погранотряда бросил подчиненных ради отпуска
Источник: командир украинского погранотряда бросил подчиненных ради отпуска - РИА Новости, 18.09.2025
Источник: командир украинского погранотряда бросил подчиненных ради отпуска
Командир 11-го погранотряда Украины Руслан Цапюк бросил на смерть более полутысячи своих военнослужащих, а сам отправился на отдых в Одессу, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:25:00+03:00
2025-09-18T22:25:00+03:00
2025-09-18T23:01:00+03:00
в мире
украина
одесса
харьковская область
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Командир 11-го погранотряда Украины Руслан Цапюк бросил на смерть более полутысячи своих военнослужащих, а сам отправился на отдых в Одессу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Полковник государственной пограничной службы Украины уехал в отпуск, когда его подразделение перебросили на один из самых горячих участков фронта", — сказал собеседник агентства. Там указали, что 11-й отряд отступает и несет большие потери в Харьковской области. В это время Цапюк отправился в отпуск, "чтобы не пропустить "бархатный сезон" и застать последние теплые деньки этого года в Одессе". По словам источника, командир отряда "обнулил" более полутысячи своих военнослужащих. Отпуск не единственная претензия, которая имеется у личного состава к своему командиру. Украинские пограничники обвиняют его в коррупции, отметил собеседник агентства, ссылаясь на заявления одного из служащих 11-го погранторяда в соцсетях. Как отметили в силовых структурах, погранотряды Украины вот уже долгое время выполняют задачи так называемых "пожарных команд" для закрывания дыр на наиболее тяжелых участках фронта".
украина
одесса
харьковская область
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Командир 11-го погранотряда Украины Руслан Цапюк бросил на смерть более полутысячи своих военнослужащих, а сам отправился на отдых в Одессу, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Полковник государственной пограничной службы Украины
уехал в отпуск, когда его подразделение перебросили на один из самых горячих участков фронта", — сказал собеседник агентства.
Там указали, что 11-й отряд отступает и несет большие потери в Харьковской области
. В это время Цапюк отправился в отпуск, "чтобы не пропустить "бархатный сезон" и застать последние теплые деньки этого года в Одессе".
По словам источника, командир отряда "обнулил" более полутысячи своих военнослужащих.
Отпуск не единственная претензия, которая имеется у личного состава к своему командиру. Украинские пограничники обвиняют его в коррупции, отметил собеседник агентства, ссылаясь на заявления одного из служащих 11-го погранторяда в соцсетях.
Как отметили в силовых структурах, погранотряды Украины вот уже долгое время выполняют задачи так называемых "пожарных команд" для закрывания дыр на наиболее тяжелых участках фронта".