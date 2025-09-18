https://ria.ru/20250918/kitay-2042748540.html

Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая

россия

китай

мария захарова

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В настоящее время вопрос о введении безвизового режима для китайских граждан находится в проработке", - сказала Захарова на брифинге.

россия, китай, мария захарова