Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая
Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая
Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В настоящее время вопрос о введении безвизового режима для китайских граждан находится в проработке", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая
