Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая - 18.09.2025
16:29 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/kitay-2042748540.html
Захарова рассказала о работе над безвизовым режимом для граждан Китая
россия
китай
мария захарова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В настоящее время вопрос о введении безвизового режима для китайских граждан находится в проработке", - сказала Захарова на брифинге.
россия, китай, мария захарова
Россия, Китай, Мария Захарова
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время вопрос о введении безвизового режима для китайских граждан находится в проработке", - сказала Захарова на брифинге.
РоссияКитайМария Захарова
 
 
