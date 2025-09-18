https://ria.ru/20250918/kitay-2042619223.html
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая - РИА Новости, 18.09.2025
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая
Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе выступления на XII Пекинском Сяншаньском форуме. "При этом стоит отметить, что наши совместные мероприятия не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права", - сказала замглавы МО РФ. Цивилева также отметила, что Россия выступает за мирное разрешение любых конфликтов и поиск компромиссных решений.
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая
Цивилева: мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран