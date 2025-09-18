Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/kitay-2042619223.html
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая - РИА Новости, 18.09.2025
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая
Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:07:00+03:00
2025-09-18T06:07:00+03:00
россия
китай
анна цивилева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе выступления на XII Пекинском Сяншаньском форуме. "При этом стоит отметить, что наши совместные мероприятия не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права", - сказала замглавы МО РФ. Цивилева также отметила, что Россия выступает за мирное разрешение любых конфликтов и поиск компромиссных решений.
https://ria.ru/20250918/kitaj-2042619064.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, анна цивилева
Россия, Китай, Анна Цивилева
В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая

Цивилева: мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе выступления на XII Пекинском Сяншаньском форуме.
"При этом стоит отметить, что наши совместные мероприятия не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права", - сказала замглавы МО РФ.
Цивилева также отметила, что Россия выступает за мирное разрешение любых конфликтов и поиск компромиссных решений.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД
06:06
 
РоссияКитайАнна Цивилева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала