В Минобороны рассказали о совместных мероприятиях России и Китая

Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совместные мероприятия России и Китая не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, заявила замглавы МО РФ Анна Цивилева в ходе выступления на XII Пекинском Сяншаньском форуме. "При этом стоит отметить, что наши совместные мероприятия не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права", - сказала замглавы МО РФ. Цивилева также отметила, что Россия выступает за мирное разрешение любых конфликтов и поиск компромиссных решений.

россия, китай, анна цивилева