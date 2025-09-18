Рейтинг@Mail.ru
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/kitaj-2042619064.html
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 18.09.2025
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД
Китай твердо придерживается объективности и справедливости для продвижения политического урегулирования на Украине и в Газе, заявил в четверг помощник министра... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:06:00+03:00
2025-09-18T06:06:00+03:00
в мире
китай
украина
пекин
хун лэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай твердо придерживается объективности и справедливости для продвижения политического урегулирования на Украине и в Газе, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй. "Китай твердо придерживается собственного подхода в поиске и осуществлении урегулирования острых вопросов", - заявил Хун Лэй. Он отметил, что "по таким острым вопросам, как украинский кризис и израильско-палестинский конфликт, Китай твердо придерживается объективности и справедливости для содействия политическому урегулированию, Пекин способствовал историческому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, а также сыграл конструктивную роль в мирном урегулировании пограничного спора Камбоджи и Таиланда".
https://ria.ru/20250829/tramp-2038413808.html
китай
украина
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, пекин, хун лэй
В мире, Китай, Украина, Пекин, Хун Лэй
Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД

Помощник главы МИД Хун Лэй: Китай придерживается объективности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай твердо придерживается объективности и справедливости для продвижения политического урегулирования на Украине и в Газе, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй.
"Китай твердо придерживается собственного подхода в поиске и осуществлении урегулирования острых вопросов", - заявил Хун Лэй.
Он отметил, что "по таким острым вопросам, как украинский кризис и израильско-палестинский конфликт, Китай твердо придерживается объективности и справедливости для содействия политическому урегулированию, Пекин способствовал историческому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, а также сыграл конструктивную роль в мирном урегулировании пограничного спора Камбоджи и Таиланда".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
29 августа, 20:27
 
В миреКитайУкраинаПекинХун Лэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала