Китай придерживается объективности в конфликте на Украине, заявили в МИД

Китай твердо придерживается объективности и справедливости для продвижения политического урегулирования на Украине и в Газе, заявил в четверг помощник министра... РИА Новости, 18.09.2025

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай твердо придерживается объективности и справедливости для продвижения политического урегулирования на Украине и в Газе, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй. "Китай твердо придерживается собственного подхода в поиске и осуществлении урегулирования острых вопросов", - заявил Хун Лэй. Он отметил, что "по таким острым вопросам, как украинский кризис и израильско-палестинский конфликт, Китай твердо придерживается объективности и справедливости для содействия политическому урегулированию, Пекин способствовал историческому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, а также сыграл конструктивную роль в мирном урегулировании пограничного спора Камбоджи и Таиланда".

