Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны

Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 18.09.2025

Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны

Китай готов вместе со всеми миролюбивыми странами отстаивать итоги Второй мировой войны и послевоенный миропорядок, заявил в четверг министр обороны КНР Дун... РИА Новости, 18.09.2025

ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Китай готов вместе со всеми миролюбивыми странами отстаивать итоги Второй мировой войны и послевоенный миропорядок, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Мы готовы работать вместе со всеми миролюбивыми силами, чтобы решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок", - заявил министр. Он добавил, что Китай готов помогать вооруженным силам различных стран укреплять их возможности защищать собственные законные права и интересы, а также совместно нести историческую ответственность за поддержание мира во всем мире.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

18.09.2025

