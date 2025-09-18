https://ria.ru/20250918/kitaj-2042613297.html
Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны
2025-09-18T04:55:00+03:00
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Китай готов вместе со всеми миролюбивыми странами отстаивать итоги Второй мировой войны и послевоенный миропорядок, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Мы готовы работать вместе со всеми миролюбивыми силами, чтобы решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок", - заявил министр. Он добавил, что Китай готов помогать вооруженным силам различных стран укреплять их возможности защищать собственные законные права и интересы, а также совместно нести историческую ответственность за поддержание мира во всем мире.
