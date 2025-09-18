https://ria.ru/20250918/kitaj-2042612784.html

Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая

Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая

Армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова, заявил в четверг министр обороны КНР

ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Народно-освободительная армия Китая всегда была несокрушимой и мощной силой, защищающей воссоединение родины, и никогда не допустит, чтобы какие бы то ни было сепаратистские попытки в стремлении к независимости Тайваня добились успеха", - заявил министр

