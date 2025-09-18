https://ria.ru/20250918/kitaj-2042612784.html
Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая
Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая - РИА Новости, 18.09.2025
Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая
Армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова, заявил в четверг министр обороны КНР РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T04:45:00+03:00
2025-09-18T04:45:00+03:00
2025-09-18T04:47:00+03:00
в мире
китай
тайвань
дун цзюнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Народно-освободительная армия Китая всегда была несокрушимой и мощной силой, защищающей воссоединение родины, и никогда не допустит, чтобы какие бы то ни было сепаратистские попытки в стремлении к независимости Тайваня добились успеха", - заявил министр
https://ria.ru/20250918/kitaj-2042612006.html
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01ce8398b5bce4304b2edb80306a1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, дун цзюнь
В мире, Китай, Тайвань, Дун Цзюнь
Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая
Дун Цзюнь заявил, что Китай не допустит успеха сепаратистов на Тайване