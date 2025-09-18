Рейтинг@Mail.ru
Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая
04:45 18.09.2025
Армия никогда не допустит независимости Тайваня, заявили в Минобороны Китая
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Народно-освободительная армия Китая всегда была несокрушимой и мощной силой, защищающей воссоединение родины, и никогда не допустит, чтобы какие бы то ни было сепаратистские попытки в стремлении к независимости Тайваня добились успеха", - заявил министр
в мире, китай, тайвань, дун цзюнь
В мире, Китай, Тайвань, Дун Цзюнь
Дун Цзюнь заявил, что Китай не допустит успеха сепаратистов на Тайване

Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь.
"Народно-освободительная армия Китая всегда была несокрушимой и мощной силой, защищающей воссоединение родины, и никогда не допустит, чтобы какие бы то ни было сепаратистские попытки в стремлении к независимости Тайваня добились успеха", - заявил министр
Китай призвал другие страны совместно противостоять запугиванию
