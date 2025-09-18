https://ria.ru/20250918/kitaj-2042612006.html

Китай призвал другие страны совместно противостоять запугиванию

Китай призвал другие страны совместно противостоять запугиванию - РИА Новости, 18.09.2025

Китай призвал другие страны совместно противостоять запугиванию

Китай призывает другие страны совместно противостоять гегемонии и запугиванию, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T04:27:00+03:00

2025-09-18T04:27:00+03:00

2025-09-18T04:27:00+03:00

в мире

китай

дун цзюнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg

ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Китай призывает другие страны совместно противостоять гегемонии и запугиванию, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "В условиях, когда мир во всём мире сталкивается с новыми угрозами и вызовами, память об истории должна служить постоянным напоминанием о необходимости распознавать и противостоять любой замаскированной гегемонической логике и запугиванию, а также всецело защищать мир и справедливость", - заявил министр.

https://ria.ru/20250918/kitaj-2042611600.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, дун цзюнь