Китай призвал другие страны совместно противостоять запугиванию

Китай призывает другие страны совместно противостоять гегемонии и запугиванию, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. РИА Новости, 18.09.2025
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Китай призывает другие страны совместно противостоять гегемонии и запугиванию, заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "В условиях, когда мир во всём мире сталкивается с новыми угрозами и вызовами, память об истории должна служить постоянным напоминанием о необходимости распознавать и противостоять любой замаскированной гегемонической логике и запугиванию, а также всецело защищать мир и справедливость", - заявил министр.
