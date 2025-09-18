https://ria.ru/20250918/kitaj-2042611600.html

Минобороны КНР заявило о готовности работать с другими ради справедливости

Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть "силой мира и стабильности", заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T04:16:00+03:00

ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть "силой мира и стабильности", заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть силой мира и стабильности", - заявил Дун Цзюнь на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он также добавил, что вооруженные силы КНР готовы работать со всеми сторонами ради построения более справедливого и рационального мирового порядка. Двенадцатый Сяншаньский форум по безопасности, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие руководители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.

