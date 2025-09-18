Рейтинг@Mail.ru
Минобороны КНР заявило о готовности работать с другими ради справедливости - РИА Новости, 18.09.2025
04:16 18.09.2025 (обновлено: 05:18 18.09.2025)
Минобороны КНР заявило о готовности работать с другими ради справедливости
Минобороны КНР заявило о готовности работать с другими ради справедливости - РИА Новости, 18.09.2025
Минобороны КНР заявило о готовности работать с другими ради справедливости
Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть "силой мира и стабильности", заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. РИА Новости, 18.09.2025
в мире
китай
пекин
россия
дун цзюнь
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть "силой мира и стабильности", заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь. "Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть силой мира и стабильности", - заявил Дун Цзюнь на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности. Он также добавил, что вооруженные силы КНР готовы работать со всеми сторонами ради построения более справедливого и рационального мирового порядка. Двенадцатый Сяншаньский форум по безопасности, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие руководители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.
китай
пекин
россия
в мире, китай, пекин, россия, дун цзюнь
В мире, Китай, Пекин, Россия, Дун Цзюнь
Минобороны КНР заявило о готовности работать с другими ради справедливости

Армия Китая готова работать со всеми, чтобы быть силой мира и стабильности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Китая
Военнослужащие армии Китая - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен - РИА Новости. Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть "силой мира и стабильности", заявил в четверг министр обороны КНР Дун Цзюнь.
"Армия Китая готова работать со всеми сторонами, чтобы быть силой мира и стабильности", - заявил Дун Цзюнь на 12-м Сяншаньском форуме по безопасности.
Он также добавил, что вооруженные силы КНР готовы работать со всеми сторонами ради построения более справедливого и рационального мирового порядка.
Двенадцатый Сяншаньский форум по безопасности, организованный министерством обороны КНР, проходит в Пекине с 17 по 19 сентября. В мероприятии принимают участие руководители оборонных и военных ведомств из более чем 100 стран мира, включая Россию, Вьетнам, Сингапур, Францию, Нигерию и Бразилию.
В миреКитайПекинРоссияДун Цзюнь
 
 
